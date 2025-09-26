Vivo V60 Lite je novinka s 6500mAh baterií, jen cena je trochu vyšší

Zdroj: Vivo
Střední třída už dnes není nudná a v některých ohledech nabízí i lepší specifikaci než kdejaký top model. V posledním roce jde vidět posun v kapacitách baterií, což dokazuje i novinka Vivo V60 Lite.
Vivo V60 sice zapadne do střední třídy, ale některé specifikace jsou velmi dobré
Velká baterie jako standard
Už podle názvu je jasné, že Vivo V60 Lite má o něco slabší výbavu, ale právě baterie má kapacitu 6500 mAh, což je nadstandardní hodnota. Navíc nabíjení je řešeno 90W technologií. Kromě toho má mobil i některé certifikace kolem odolnosti, takže vydrží horší zacházení a déšť není problém. Na ponoření do vody ale není certifikován.
O výkon se zde stará zcela nový procesor Dimensity 7360 Turbo, tedy ještě v upravené vylepšené verzi. Paměti jsou ale starší. Naštěstí úložiště je trochu modernější. Po fotografické stránce se zde nabízí celkem dobrá sestava na danou třídu. Na zádech je kombinace 50+8 MPx, přičemž druhý snímač je pro ultra širokoúhlé focení.
Vivo V60 Lite se dále může pochlubit stereo reproduktory a rychlým AMOLED displejem. Cena novinky je nastavena u základní verze v přepočtu přibližně na 9 500 Kč, což je celkem dost, ale raději si počkejme na cenu pro evropský trh.
Specifikace Vivo V60 Lite
- displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz
- procesor: Dimensity 7360 Turbo
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 3.1
- Android 15 + FuntouchOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP65, MIL-STD 810H
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G, WiFi 6, BLuetooth 5.4, GPS, NFC, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS
- rozměry: 163,77 x 76,28 x 7,69 mm; 194 gramů
- baterie: 6500 mAh + 90W
