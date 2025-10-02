Youtube aplikace dostává upravený vzhled, i tlačítka jsou jiná

Zdroj: Unsplash
Youtube patří mezi ty služby, kde Google nikdy nedělá nějaké dramatické změny najednou. Nemuselo by se to totiž vyplatit. Proto spíš mění jednu část po druhé a nějakým časovým odstupem. Nyní se ukazuje, že se pohrává se zobrazením v mobilu. Přehrávače se to přímo netýká, ale informací pod videm ano.
Rošáda
V podstatě bychom to mohli nazvat jako rošáda prvků, jelikož původní design měl jakoby pro každou část informací nebo tlačítek vyhrazený pruh. Jak jde vidět na srovnání mezi prvním a druhým snímkem obrazovky, tak se název videa posunul lehce doprava, aby vzniklo místo pro logo kanálu. Samotný název kanálu zde již nenajdete a je použito jen uživatelské jméno hned pod názvem videa.
Zvoneček pro notifikace se přesunul na druhou stranu a nově jsou napravo od něj všechna tlačítka pro lajkování, sdílení, remixování a podobně. Počet zhlédnutí a zveřejnění společně s možností zobrazení více informací je hned pod názvem videa. Zřejmě se nejedná o nějaký experiment, jelikož se změna odehrála i na našem redakčním zařízení.
Kromě to Youtube vyměnil ikony pro lajkování, sdílení atd. Jsou spíše kulatější a takové hravější, což jde vidět nejvíce u přehrávače Shorts. Navíc jsou menší, za což schytávají kritiku.
I tak asi bude Youtube nějakou dobu testovat tuto změnu a případně ještě udělá změny. Co se týče přeuspořádání prvků, tak to bude asi nejmenší problém. Vzhled ikon může mít více odpůrců.
