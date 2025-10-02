Youtube aplikace dostává upravený vzhled, i tlačítka jsou jiná

Youtube aplikace dostává upravený vzhled, i tlačítka jsou jiná
2025-10-02T11:37:31+02:00
• 2. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Unsplash

Youtube patří mezi ty služby, kde Google nikdy nedělá nějaké dramatické změny najednou. Nemuselo by se to totiž vyplatit. Proto spíš mění jednu část po druhé a nějakým časovým odstupem. Nyní se ukazuje, že se pohrává se zobrazením v mobilu. Přehrávače se to přímo netýká, ale informací pod videm ano.

Rošáda

V podstatě bychom to mohli nazvat jako rošáda prvků, jelikož původní design měl jakoby pro každou část informací nebo tlačítek vyhrazený pruh. Jak jde vidět na srovnání mezi prvním a druhým snímkem obrazovky, tak se název videa posunul lehce doprava, aby vzniklo místo pro logo kanálu. Samotný název kanálu zde již nenajdete a je použito jen uživatelské jméno hned pod názvem videa.

YouTube old UI 498w 1080hjpg 498x1080x YouTube new UI 486w 1080hjpg 486x1080x Screenshot 20251002 052254 1080x2410x

Zdroj: androidauthority a dotekomanie.cz

Zvoneček pro notifikace se přesunul na druhou stranu a nově jsou napravo od něj všechna tlačítka pro lajkování, sdílení, remixování a podobně. Počet zhlédnutí a zveřejnění společně s možností zobrazení více informací je hned pod názvem videa. Zřejmě se nejedná o nějaký experiment, jelikož se změna odehrála i na našem redakčním zařízení.

Kromě to Youtube vyměnil ikony pro lajkování, sdílení atd. Jsou spíše kulatější a takové hravější, což jde vidět nejvíce u přehrávače Shorts. Navíc jsou menší, za což schytávají kritiku.

Screenshot 20251002 052322 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

I tak asi bude Youtube nějakou dobu testovat tuto změnu a případně ještě udělá změny. Co se týče přeuspořádání prvků, tak to bude asi nejmenší problém. Vzhled ikon může mít více odpůrců.

Už odebíráte náš nový druhý Youtube kanál? Koukněte.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat