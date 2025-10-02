Zdroj: petapixel (se souhlasem)
Mnohé nástroje, které Meta představila jako ochranu mladistvých na Instagramu, jsou podle nové studie nefunkční, nedostatečné nebo vůbec neexistují. Zpráva přichází ve chvíli, kdy narůstá tlak na technologické firmy, aby skutečně chránily děti na svých platformách.
Meta pod sílícím tlakem
Podle analýzy organizací na ochranu dětí a výzkumníků z Northeastern University pouze osm z 47 testovaných bezpečnostních funkcí Instagramu bylo plně účinných. Ostatní byly buďto technicky chybné, přestaly fungovat, nebo nikdy nebyly implementovány tak, jak je Meta prezentovala veřejnosti.
Výzkumníci zjistili například, že blokace nebezpečných výrazů spojených s sebepoškozováním lze snadno obejít drobnými úpravami (např. odstraněním mezery). Filtry proti kyberšikaně selhávaly i při použití přesných frází, které Meta sama uváděla jako rizikové. Funkce na odklonění uživatele od škodlivého obsahu se vůbec nespouštěla, i když testovaný účet aktivně vyhledával obsah spojený se sebepoškozováním. Například při testu hashtagů Meta blokovala hledání „skinny thighs“ (hubené stehna), ale když tester zadal výraz bez mezery („skinnythighs“), Instagram zobrazil příspěvky propagující anorexii.
Meta kritiku odmítá jako zavádějící
Meta závěry studie odmítla s tím, že neodrážejí realitu a nebezpečně zkreslují její úsilí. Mluvčí Andy Stone uvedl, že firma nástroje neustále zlepšuje a že mnohé bezpečnostní funkce, jako je tichý režim nebo rodičovské schválení změn v nastavení účtu, fungují správně. „Tento report nesprávně interpretuje naše úsilí o ochranu teenagerů a zcela ignoruje, jak miliony rodičů a mladistvých naše nástroje dnes reálně používají,“ uvedl Stone.
Meta rovněž zdůraznila, že nové účty pro teenagery přinesly pokles citlivého obsahu. Méně nevyžádaných kontaktů a kratší dobu strávenou na Instagramu během nočních hodin.
Uvnitř Meta panovaly obavy
Zpráva se opírá i o interní informace od bývalého bezpečnostního konzultanta Artura Bejara, který pro Meta pracoval do roku 2021. Podle něj byly mnohé funkce oslabeny rozhodnutími vedení a firma ignorovala vlastní data, která ukazovala závažné problémy. „Zažil jsem, jak se dobré nápady na ochranu dětí management postupně osekávaly do podoby, která už nedávala smysl,“ řekl Bejar. Meta údajně neudržovala systémy pro detekci obsahu spojeného s poruchami příjmu potravy a sebepoškozováním, což vedlo k tomu, že se takový obsah i nadále doporučoval mladistvým uživatelům.
Americký Senát začal vyšetřovat Meta kvůli dětem
Kritika Meta v USA eskaluje. Senátoři zahájili vyšetřování poté, co vyšlo najevo, že firemní chatboty byly schopny navázat s dětmi romantické či sexuálně zabarvené rozhovory. Meta to popírá a označuje tvrzení bývalých zaměstnanců za nesmyslná. Další obvinění padla na Metu za to, že nevěnovala pozornost výzkumům, které poukazovaly na to, že děti v jejích produktech založených na VR byly vystaveny kontaktu s predátory.
Meta se snaží znovu získat důvěru veřejnosti – i kvůli regulačním tlakům. Nedávno oznámila rozšíření Teen účtů i na Facebook mimo USA a navázání spolupráce se školami v oblasti prevence online rizik. Šéf Instagramu Adam Mosseri uvedl: „Chceme, aby se rodiče cítili dobře, když jejich děti používají sociální sítě.“
Zdroj: reuters.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Vivo V60 Lite přichází v upravené 4G verzi
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře