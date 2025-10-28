Xiaomi 15T jen za 239 Kč měsíčně? Tady ho ulovíte jen za třetinu běžné ceny

Xiaomi 15T se stal nekompromisním bestsellerem podzimu. Novinka od Xiaomi je nejenom solidně vybavená, ale hlavně za skvělou cenu. Nově si Xiaomi 15T můžete i pronajmout, a to neuvěřitelně levně – ulovíte ho za pouhých 239 Kč měsíčně, takže za dva roky pronájmu vychází jen na 5 736 Kč, což je oproti běžné ceně pouze třetina.
Dosud bylo možné si přes službu Cashtec Upgrade pronajmout pouze vrcholný Xiaomi 15T Pro. I ten stále vychází cenově skvěle – vyšší 512GB varianta jen za 299 Kč měsíčně – nově ale Mobil Pohotovost do služby zařadila i dostupnější Xiaomi 15T, který se tak díky ceně jen 239 Kč měsíčně stává absolutně nejlevnějším telefonem, co je možné si pronajmout, a to nejenom v rámci služby samotné, ale i na celém trhu.
Důvodem je extrémně nízko posazená cena pronájmu, který je na dva roky, takže za celou dobu vás telefon vyjde na pouhých 5 736 Kč, což je oproti běžné prodejce 16 990 Kč jen třetina ceny. Takto výhodně je navíc v rámci pronájmu dostupná varianta s vyšší 12GB/512GB pamětí.
- Xiaomi 15T, 512GB za 239 Kč/měs.
- Xiaomi 15T Pro, 512GB za 299 Kč/měs.
Ve srovnání s klasickou koupí nabízí pronájem několik výhod – v ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní telefon zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut, je kompletně online a bez složitého papírování.
Skvěle vybavený, přitom levný
Xiaomi 15T se spoléhá na výkonný čipset Dimensity 8400 Ultra, 12 GB RAM a 6,83″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Baterie o kapacitě 5 500 mAh má velmi solidní 67W nabíjení a fotosoustava láka na 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, 50Mpx teleobjektiv s 2× zoomem, 12 Mpx ultra širokoúhlý snímač a hlavně na špičkovou optiku Leica.
