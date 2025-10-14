Tesla Model Y Standard už je i u nás. Dává však smysl?

Zdroj: Tesla
Tesla před týdnem představila své dlouho očekávané „levné elektromobily“. Zatímco po představení to už vypadalo, že se náš trh spíše nedostanou, nyní je už možné jeden z nich zakoupit i u nás. Dává však koupě Tesly Model Y Standard smysl?
Model Y Standard dorazil do Česka
Nový Model Y Standard dorazil na český trh s cenovkou 1 005 490 korun českých. Zatímco jeden tábor čiší nadšením, druhý se nebojí ukázat zklamání. Pojďme se však nyní objektivně podívat na to, co všechno u nové varianty „ypsilonka“ ubylo a zda tomu odpovídá i jeho cena.
Nový Model Y Standard bohužel nerozšířil nabídku Tesly, ale nahradil verzi „Standard Range“. Ta se prodávala za cenu 1 099 900 Kč, disponovala dojezdem 500 kilometrů, zrychlením z nuly na sto za 5,9 sekundy a výbavou shodující se s ostatními verzemi Y. Model Y Standard nyní přichází s cenou 1 005 490 Kč, dojezdem 534 kilometrů a zrychlením z nuly na sto za 7,2 sekundy. Jaká je však jeho výbava?
Zde už totiž rozdíly narůstají. Designové změny zahrnují zejména odstranění přední světelné lišty a zadního reflektivního panelu a tvoří spíše estetický rozdíl sloužící k odlišení nového vozu. Interiér je už však pořádně „osekán“. Místo původních 15 reproduktorů jich má verze Standard pouze 7, přičemž jí chybí také rádio. Zmizel i HEPA filtr, zadní displej a ambientní osvětlení. Sedačky jsou nově kombinací kůže a látky, nemají ventilaci a elektricky se nastavují pouze přes displej bez fyzických tlačítek. Jejich zadní řadu už na rozdíl od ostatních verzí elektricky nesklopíte. Manuálně si pak musíte nastavovat i zrcátka a rovněž zmizela i panoramatická střecha.
Otázkou tak je, zda je „sleva“ 94 tisíc korun dostatečná za takto velké ústupky. Jelikož už však Standard Range není k dispozici, jde spíše o zbytečnou debatu. Nejblíže je novému Modelu Y Standard verze Premium RWD, která stojí 1 230 400 korun a zde už se rozhodně vyplatí se nad celou problematikou pořádně zamyslet. Rozdíl ceny zhruba 225 tisíc korun totiž v žádném případě není málo.
Přece jenom má však být Model Y Standard tím levným elektromobilem, a tak se většina lidí dívá na situaci, zcela oprávněně, odzdola. Výbava verze Standard už totiž může nejednoho odradit ke koupi vozu úplně jiné (levnější) značky a alternativ přibývá. Mimo čínské možnosti se nabízí třeba i Škoda Enyaq.
Zdroj: tesla.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře