Herní PC z HelloComp – široká nabídka včetně individuálně stavěných sestav

HelloComp, český e-shop specializující se na ručně sestavované herní PC, přináší řadu modelů, které jsou opravdu plně přizpůsobené vašim potřebám. V dnešním světě gamingu, kde každá sekunda a každý snímek za vteřinu rozhodují o vítězství, nestačí mít jen „nějaký počítač“. Potřebujete zkrátka stroj, který bude připravený zvládnout každou výzvu.
U HelloComp je však jedno jasné. Ať už jste vášnivý a náročný hráč, který hledá maximální výkon, nebo se jen gamingem občas rádi zabavíte, u HelloComp si vždy vyberete správně. V následujících kategoriích si určitě najdete vaši vysněnou sestavu.
Entry-Level, aneb začněte hrát bez kompromisů (okolo 30 tisíc korun)
Pokud hledáte dostupnou herní sestavu, která si však hravě poradí s dnešními tituly, právě zde najdete to pravé. Následující modely jsou však ideální volbou nejenom pro začínající hráče.
Jako první zde máme HelloComp AMD GAMER Individual Pro DDR5 5060 za 23 990 Kč, který je ideální pro vstup do světa gamingu. Jeho AMD Ryzen 5 8400F s RTX 5060 8GB, 32 GB DDR5 RAM a 1TB SSD zajišťují rychlost. To vše je uloženo ve stylové skříni darkFlash DB330M Black s RGB.
HelloComp Intel GAMER Individual DDR5 5060 Pink je dalším ze skvělých entry-level gaming počítačů. Disponuje procesorem Intel Core i5-14400F s RTX 5060 8GB, 32 GB DDR5 RAM a rovněž 1TB SSD. Uživatele však zaujme především ikonická růžová skříň. Jeho cena je 27 490 korun českých.
HelloComp AMD GAMER Individual Pro DDR5 9060 XT pak stojí 29 990 Kč a jde o vrchol gaming počítačů do 30 tisíc korun. Jedná se o skvělou volbu pro začátečníky a nabízí AMD Ryzen 8400F s Radeon RX 9060 XT 16GB grafickou kartou doplněnou o 32 GB DDR5 RAM. exceluje v otevřených světech díky FSR, 32 GB DDR5 a 2TB SSD pro multitasking. Součástí je 1TB SSD i moderní skříň s RGB prvky.
Mid-Range, vyvážený výkon pro denní hraní (do 50 tisíc)
Za Mid-Range sestavy si už trochu připlatíte. Výsledný výkon ale rozhodně stojí za to a vy si tak vychutnáte i ty nejnáročnější tituly.
Jednou z možností v této kategorii je určitě HelloComp AMD GAMER Individual Pro DDR5 5060 Ti. Za částku 34 990 korun nabízí Ryzen 5 9600X s RTX 5060 Ti 16GB i 32 GB DDR5 a 1TB SSD. Elegantní darkFlash skříň s RGB pak podtrhne atmosféru při vašem hraní.
HelloComp AMD GAMER Individual Pro DDR5 5070. Díky procesoru Ryzen 5 9600X s kartou RTX 5070 12GB, 32 GB a 1TB SSD si vychutnáte i nové tituly s maximem detailů. Stabilní výkon i při velmi dlouhém hraní zajistí vodní chlazení darkFlash DN-D360 a navíc zaručí i ticho. Cena tohoto počítače je pak 38 990 Kč.
High-End, extrémní výkon pro náročné a e-sports (nad 50 tisíc)
Prémiové modely pro bezstarostné hraní ve 4K s ray tracingem i e-sports. Následující sestavy jsou zkrátka vrcholem pyramidy a stroji pro ultimátní herní zážitek.
Jakýmsi úvodem do top nabídky může být HelloComp Intel GAMER Individual Pro DDR5 5070 Ti za 51 990 Kč. Jeho základem je Intel Core i5-14600KF s RTX 5070 Ti 16GB, 32 GB DDR5 a 1TB SSD. Stabilní chod zaručuje vodní chlazení MSI MAG CORELIQUID A13 360.
HelloComp AMD GAMER Individual Extreme 5080 za 78 990 Kč nabízí už opravdu extrémní výpočetní sílu. Nechybí mu Ryzen 7 9800X3D s RTX 5080 16GB, 32 GB DDR5 RGB a 2TB SSD. Vodní chlazení vykonává MSI MAG CORELIQUID 13 360. Výsledkem je hladký multitasking a dostatek výkonu i pro nejnáročnější herní tituly.
Vrcholem výkonu je HelloComp AMD GAMER Individual Extreme 5090 White za 179 990 Kč, který už je opravdu jen pro ty nejnáročnější uživatele. Šílený výkon mu dodává Ryzen 9 9950X3D s grafickou kartou RTX 5090 32GB, 64 GB DDR5 RAM a 2TB SSD. Samozřejmě nechybí vodní chlazení doplněné třemi větráky. Celá sestava je zasazena do luxusní bíle skříně Hyte Y70 Touch Infinite s LCD displejem.
Pokud hledáte herní PC, který nejenom skvěle vypadá, ale hlavně podává opravdu špičkový výkon, HelloComp je zde přímo pro vás. Vyberte si sestavu, která vám sedne nejlépe a můžete se pustit do hraní.
