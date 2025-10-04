Tesla Model 3 je nově dostupná nejenom s větším dojezdem

Zdroj: Dotekománie
Už je to tady. Tesla vyslyšela prosby a i na české webu již nabízí Model 3 s přední kamerou i klasickou páčkou směrovek. Mimo těchto „drobných“ změn však přišlo i na vylepšení, které nikdo nečekal.
Model 3 se vrací s více než jen přední kamerou a blinkrovou páčkou
Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že kalifornská automobilka chystá menší vylepšení svého populárního sedanu. Nyní už jsme se dočkali a mimo očekávaných změn nám automobilka nadělila i jedno velmi podstatné vylepšení. Vozy Model 3 mají nové akumulátory.
O návratu blinkrové páčky se mluvilo dlouho. Její odebrání a spoléhání se na tlačítka směrovek na volantu, Tesle zkrátka nevyšlo. Když pak na trh letos v lednu přišel modernizovaný Model Y „Juniper“ a na rozdíl od „Highlandu“ (Tesly Model 3 2024) měl klasickou páčku, bylo jasné, že se dříve či později vrátí právě i do Modelu 3. Spolu s ní se nyní zákazníci konečně dočkali i přední kamery, která elektrickému sedanu od Tesly dlouho chyběla.
Málokdo však asi čekal, že automobilka vytáhne eso z rukávu a přijde s bateriovým vylepšením. Novým akumulátorem od společnosti LG tak budou nově disponovat varianty Performance s novým dojezdem až 571 kilometrů, Long Range AWD (nově 660 kilometrů) a Long Range RWD s neskutečným dojezdem až 750 kilometrů dle WLTP. Cena vozů minimálně prozatím zůstává stejná.
Zdroje: tesla.com, electrek.co, driveteslacanada.ca
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OnePlus Buds 3V jsou nová levná sluchátka s výdrží až 54 hodin
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře