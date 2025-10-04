OnePlus Buds 3V jsou nová levná sluchátka s výdrží až 54 hodin

OnePlus Buds 3V jsou nová levná sluchátka s výdrží až 54 hodin
2025-10-04T20:00:08+02:00
4. 10. 2025

Zdroj: OnePlus

OnePlus už dnes není samostatná značka, spadá pod Oppo a působí jako subznačka, což se samozřejmě dotklo i celkové nabídky produktů. Už to není o vydávání několika zařízení za rok, spíše o vydávání celé plejády v různých cenových hladinách. Dokazují to i další bezdrátová sluchátka OnePlus Buds 3V, která cílí na nízkou cenu.

Hlavně nízká cena

Sluchátka OnePlus Buds 3V nemají aktivní potlačení hluku, jen verzi pro hovory, kde se nabízí i podpora AI, jak uvádí sama společnost na svém webu. Na druhou stranu se nabízí výdrž na jedno nabití v hodnotě 12 hodin, ve spojení s krabičkou pak celkově 54 hodin, což je slušná hodnota. OnePlus zakomponovalo i rychlé nabíjení, kdy po 10 minutách je k dispozici 8 hodin poslechu.

173d7f98e0b6caecd6939f89876576e1 973071161 1089x916x

Zdroj: OnePlus

Absence ANC může být pro některé zásadní, ale na druhou stranu někteří mohou ocenit speciální režim s nízkým zpožděním, konkrétně 47 ms. Je zde i podpora pro 3D prostorový zvuk. OnePlus Buds 3V podporují AAC a SBC, přičemž o spojení se stará Bluetooth 5.4.

9076c6ea3936c1720849f66a93f15d83 1936987712 1440x1440x

Zdroj: OnePlus

Už jen z popisu je jasné, že zde nemůže firma žádat vysokou cenu. OnePlus Buds 3V přijdou přibližně na 370 Kč. Zatím si ale musíme počkat, kdy se dostanou do Evropy.

Zdroje: gizmochina.com, notebookcheck.net

