Vivo za pár dnů vypustí přírůstek V60e

Vivo V60e | Zdroj: GSMArena
Dubnový zástupce V50e od společnosti Vivo se pouze po půl roce od oficiálního oznámení dočká přímé náhrady pod označením V60e. Čínský producent potvrzuje jeho příchod přesně na úterý 7. října. Mobilní novinka prošla viditelným přepracováním a uvnitř stále nese výbavu, která mu bez problému zajistí místo v segmentu střední třídy.
Lahodí oku
Na přední straně se ukáže OLED displej se zakřivením po všech stranách, který nabídne 120Hz obnovovací frekvenci. Otvor nahoře uprostřed vyplní 50MPx selfie kamerka s automatickým ostřením. Součástí hardwarové stránky bude osmijádrový procesor Dimensity 7360 Turbo od MediaTeku nebo tři paměťové konfigurace složené z 8/12GB paměti RAM a 128/256GB úložiště.
Článek baterie s kapacitou 6 500 mAh má získat technologii rychlého 90W nabíjení přes USB-C port. Pozornost si určitě také zaslouží dva zadní objektivy fotoaparátu (200 + 8 MPx), dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69) či platforma Funtouch OS 15 nad Androidem 15. Rozhraní se údajně dočká tří hlavních aktualizací a bezpečnostních záplat po dobu pěti let.
Nakonec na prodejní pulty zamíří dvě barevné možnosti (fialová, zlatá) za cenu, která po přepočtu nemá být vyšší než 6 983 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Tesla Model 3 je nově dostupná nejenom s větším dojezdem
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře