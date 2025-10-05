Vivo za pár dnů vypustí přírůstek V60e

Vivo za pár dnů vypustí přírůstek V60e
2025-10-04T21:14:33+02:00
• 5. 10. 2025#Android #Smartphony

Vivo V60e | Zdroj: GSMArena

Dubnový zástupce V50e od společnosti Vivo se pouze po půl roce od oficiálního oznámení dočká přímé náhrady pod označením V60e. Čínský producent potvrzuje jeho příchod přesně na úterý 7. října. Mobilní novinka prošla viditelným přepracováním a uvnitř stále nese výbavu, která mu bez problému zajistí místo v segmentu střední třídy.

Lahodí oku

Na přední straně se ukáže OLED displej se zakřivením po všech stranách, který nabídne 120Hz obnovovací frekvenci. Otvor nahoře uprostřed vyplní 50MPx selfie kamerka s automatickým ostřením. Součástí hardwarové stránky bude osmijádrový procesor Dimensity 7360 Turbo od MediaTeku nebo tři paměťové konfigurace složené z 8/12GB paměti RAM a 128/256GB úložiště.

Vivo V60e 3 1169x749x Vivo V60e 2 946x802x

Vivo V60e | Zdroj: Gizmochina

Článek baterie s kapacitou 6 500 mAh má získat technologii rychlého 90W nabíjení přes USB-C port. Pozornost si určitě také zaslouží dva zadní objektivy fotoaparátu (200 + 8 MPx), dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69) či platforma Funtouch OS 15 nad Androidem 15. Rozhraní se údajně dočká tří hlavních aktualizací a bezpečnostních záplat po dobu pěti let.

Nakonec na prodejní pulty zamíří dvě barevné možnosti (fialová, zlatá) za cenu, která po přepočtu nemá být vyšší než 6 983 Kč.

Vivo V60e 4 679x775x Vivo V60e 5 683x779x

Vivo V60e | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat