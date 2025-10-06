Youtube nabízí řešení na otravné závěrečné obrazovky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno jste si u nás mohli přečíst o novinkách na Youtube, mezi kterými je například vyšší kvalita audia. Vývojáři ale pokračují na vylepšování, jak dokazují malou aktualizací.
Nové tlačítko
Mnozí tvůrci obsahu používají závěrečné obrazovky, tedy funkci, díky které dají na konci videa lákadla na další videa, seznamy videí a také samotný kanál. Někdy jde ale spíše o otravný prvek, který narušuje video a sem tam zastíní nějakou informaci na videu. Je pak komplikovanější se jich zbavit, aby bylo vše viděno na videu.
Nově toto má řešit tlačítko, které se nachází v pravém horním rohu, jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky výše. Po kliknutí na něj dojde ke skrytí všech těchto prvků. Samozřejmě jde vše vrátit opětovným kliknutím. Když máte mobil horizontálně, tak je to možná trochu zbytečný prvek, respektive asi jednotlivé karty nezakryjí tolik obsahu. Při sledování ve vertikální poloze je již situace trochu jiná a takové tlačítko se může hodit, jak je vidět níže.
Bohužel funguje jen u konkrétního, kde kliknete na tlačítko. U dalšího je vše v původním stavu a pro skrytí je nutné znovu na něj kliknout. Jedná se tak o drobnost, která může zlepšit sledování videí.
Zdroje: androidpolice.com, androidauthority.com
