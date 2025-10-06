Youtube nabízí řešení na otravné závěrečné obrazovky

Youtube nabízí řešení na otravné závěrečné obrazovky
2025-10-06T16:00:25+02:00
• 6. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jste si u nás mohli přečíst o novinkách na Youtube, mezi kterými je například vyšší kvalita audia. Vývojáři ale pokračují na vylepšování, jak dokazují malou aktualizací.

Nové tlačítko

Mnozí tvůrci obsahu používají závěrečné obrazovky, tedy funkci, díky které dají na konci videa lákadla na další videa, seznamy videí a také samotný kanál. Někdy jde ale spíše o otravný prvek, který narušuje video a sem tam zastíní nějakou informaci na videu. Je pak komplikovanější se jich zbavit, aby bylo vše viděno na videu.

Screenshot 20251006 120342 2410x1080x Screenshot 20251006 120345 2410x1080x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nově toto má řešit tlačítko, které se nachází v pravém horním rohu, jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky výše. Po kliknutí na něj dojde ke skrytí všech těchto prvků. Samozřejmě jde vše vrátit opětovným kliknutím. Když máte mobil horizontálně, tak je to možná trochu zbytečný prvek, respektive asi jednotlivé karty nezakryjí tolik obsahu. Při sledování ve vertikální poloze je již situace trochu jiná a takové tlačítko se může hodit, jak je vidět níže.

Screenshot 20251006 120304 1080x2410x Screenshot 20251006 120308 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Bohužel funguje jen u konkrétního, kde kliknete na tlačítko. U dalšího je vše v původním stavu a pro skrytí je nutné znovu na něj kliknout. Jedná se tak o drobnost, která může zlepšit sledování videí.

Zdroje: androidpolice.com, androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat