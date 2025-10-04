Samsung oznamuje 4G novinku Galaxy M07

Samsung Galaxy M07 4G | Zdroj: Samsung
Společnost Samsung i v letošním roce navazuje na tradici a ven dnes posílá nového zástupce s názvem Galaxy M07 ve 4G verzi. Telefon samozřejmě vychází z modelu Galaxy A07, který byl představen teprve na konci srpna. Výbavová stránka jej zařazuje do základní třídy, kde si toto zařízení vystačí s málem.
Nehledejte přepych
Vpředu je připraven 6,7palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Výřez ve tvaru padající kapky patří přední 8MPx selfie kamerce. Uvnitř běží čipová sada Helio G99 od MediaTeku, 4GB operační paměť RAM po boku 64GB interního úložiště. Samozřejmě nechybí ani podpora až 2TB paměťových microSD karet.
Novinka na svých bedrech nese dva snímače fotoaparátu (50 + 2 MPx) a bateriový článek o velikosti 5 000 mAh, který podporuje technologii rychlého 25W nabíjení. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 15 pod rozhraním One UI 7, u něhož jihokorejský gigant slibuje až šest hlavních aktualizací.
Vydaný výpis uzavírá boční skener otisků prstů, certifikace odolnosti IP54, 3,5mm audio jack nebo jediná barevná možnost (černá). Doporučená prodejní cena po přepočtu začíná u hranice 1 792 Kč.
