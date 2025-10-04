Samsung oznamuje 4G novinku Galaxy M07

Samsung oznamuje 4G novinku Galaxy M07
2025-10-03T23:02:44+02:00
4. 10. 2025

Samsung Galaxy M07 4G | Zdroj: Samsung

Společnost Samsung i v letošním roce navazuje na tradici a ven dnes posílá nového zástupce s názvem Galaxy M07 ve 4G verzi. Telefon samozřejmě vychází z modelu Galaxy A07, který byl představen teprve na konci srpna. Výbavová stránka jej zařazuje do základní třídy, kde si toto zařízení vystačí s málem.

Nehledejte přepych

Vpředu je připraven 6,7palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Výřez ve tvaru padající kapky patří přední 8MPx selfie kamerce. Uvnitř běží čipová sada Helio G99 od MediaTeku, 4GB operační paměť RAM po boku 64GB interního úložiště. Samozřejmě nechybí ani podpora až 2TB paměťových microSD karet.

samsung galaxy m07 4g 4 1440x662x samsung galaxy m07 4g 2 1440x662x

Samsung Galaxy M07 4G | Zdroj: Samsung

Novinka na svých bedrech nese dva snímače fotoaparátu (50 + 2 MPx) a bateriový článek o velikosti 5 000 mAh, který podporuje technologii rychlého 25W nabíjení. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 15 pod rozhraním One UI 7, u něhož jihokorejský gigant slibuje až šest hlavních aktualizací.

Vydaný výpis uzavírá boční skener otisků prstů, certifikace odolnosti IP54, 3,5mm audio jack nebo jediná barevná možnost (černá). Doporučená prodejní cena po přepočtu začíná u hranice 1 792 Kč.

samsung galaxy m07 4g 3 1440x662x samsung galaxy m07 4g 5 1440x588x

Samsung Galaxy M07 4G | Zdroj: Samsung

Zdroje: samsung.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

