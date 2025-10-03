Huawei Nova 14i oprašuje výbavu z předchozích let

Huawei Nova 14i | Zdroj: Huawei
Modelová řada Nova 14 se právě teď rozšiřuje o jeden přírůstek a společnost Huawei na mobilní trh přináší staronového zástupce s názvem Nova 14i. Pokud to vezmeme z historického hlediska, tak tento telefon vychází již potřetí s tím, že pokaždé dostal jiný název. V tom případě nikoho nemůže překvapit, že zařízení nese poměrně staré prvky výbavy.
Zpátky do minulosti
Huawei Nova 14i disponuje 6,95palcovým LCD displejem s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Hardwarovou stránku zastupuje čipová sada Snapdragon 680 od Qualcommu, 8GB paměť RAM nebo 128/256GB interní úložiště. Baterie má kapacitu 7 000 mAh, ale pravděpodobně nepodporuje žádnou technologii rychlého nabíjení.
Zadní stranu obsadil kulatý modul pro dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) s LED bleskem. Uvnitř běží vlastní nadstavba EMUI 14.2. Přes boční vyhrazené tlačítko dokážete vyvolat nejen nejčastěji používané aplikace.
Mezi ostatní specifikace patří přední 8MPx selfie kamerka, funkce dual-SIM, snímač otisků prstů či USB-C port suplující zároveň 3,5mm audio jack. Český trh rozhodně nebude o tuto novinku ošizen, ale prodejní ceny zjistíme až v pozdější době. Výrobce dá na výběr jen černou a modrou variantu.
Zdroje: consumer.huawei.com, gizmochina.com, gsmarena.com
