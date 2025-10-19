Realme chce zlepšit mobilní focení, spojilo se s Ricoh

Čínský výrobce mobilních telefonů realme oznámilo navázání spolupráce s japonskou firmou Richoh, která vyrábí fotoaparáty již 90 let. Příprava na uzavření partnerství prý trvala 4 roky a výsledek bude demonstrován na nadcházejícím modelu realme GT 8 Pro. Integrovány budou prvky z populárního digitálního fotoaparátu Ricoh GR.
Spoustu nových funkcí. Jaké jsou však výsledky, nevíme
Partnerství se zaměřuje na optiku, uživatelské rozhraní, obrazové tóny a personalizované funkce. Hlavní fotoaparát GT 8 Pro využívá nově vyvinuté čočky s vysokou propustností, odolností proti odleskům, vysokým rozlišením a minimálním zkreslením. Režim Ricoh GR Mode napodobuje rychlý start fotoaparátů GR, včetně zvuku spouště z modelu GR IV. Snap režim umožňuje nastavení vzdálenosti zaostření pro rychlé snímky. Dostupná ohniska jsou 28 mm a 40 mm, vhodná pro pouliční scény nebo momentky.
Režim Viewfinder skrývá všechny prvky rozhraní pro čistý pohled. Model nabízí pět barevných profilů: Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone a High-Contrast a B&W. Funkce Customized Tone umožňuje úpravu barev. Dále jsou k dispozici GR vodoznaky, speciální alba a sdílení vlastních nastavení. Dostupný bude i režim pro mladé Snap by no rules, ale k němu nic konkrétního sděleno nebylo. Realme ani Ricoh se zatím nepochlubily ukázkovými snímky. Jestli můžeme čekat veliký skok ve fotografiích na telefon realme, se zatím neví. Ricoh samotný si od spolupráce slibuje nové inovace v oblasti mobilní fotografie.
„Díky strategické spolupráci se společnostem realme a RICOH GR podařilo přenést desetiletí zkušeností značky GR do modelu GT 8 Pro. Spolupráce s realme přesahuje rámec technologické inovace a oživuje kulturu pouliční fotografie pro novou generaci,“ okomentoval Kazunobu Saiki, manažer fotoaparátů Ricoh.
Ricoh není jediný
Realme nenavázalo spolupráci jen s Ricoh. Nedávno představila speciální edici nadcházejícího modelu realme 15 Pro ve stylu Hry o trůny. V letošním roce uvedený model realme GT 7 Pro byl pro změnu v zelených barvách automobilky Aston Martin. Značka se tak snaží nalákat nové zákazníky ke koupi svých telefonů prostřednictvím limitovaných edicí. Je evidentní, že čím známější značkou se realme stává, tím více spoluprací přichází.
