Recenze bezdrátových sluchátek Moto Buds Loop – krásný vzhled i zvuk

Zdroj: Dotekománie
Otestoval jsem bezdrátová sluchátka Moto Buds Loop od společnosti Motorola, která přinášejí zajímavou kombinaci designu, funkcí i dostupnosti. Dokázala mě zaujmout zvukem i přehlednou aplikací a perfektní konektivitou skrze Smart Connect. Jaká tedy Moto Buds Loop jsou?
Design a konstrukce
Sluchátka mám k dispozici ve velmi povedené barevné variantě Trekking Green. Hned na první pohled pak rozhodně zaujme jejich netradiční otevřené provedení. Tělo sluchátek je plastové se solidním pogumováním a vodoodpudivým provedením. Odolnost Buds Loop vůči vodě a prachu pak zaručuje certifikace IP54, což je ideální i pro sport a venkovní použití. Zpátky ke vzhledu, při prvním pohledu na sluchátka byly moje pocity smíšené a nevěděl jsem, zda se mi líbí. V průběhu testování však moje sympatie k nim stále rostou.
Nabíjecí pouzdro sluchátek nepůsobí zrovna bytelně, nicméně svoji funkci plní na jedničku. Je elegantní a také poskytuje dostatek energie (o tom ještě později). Pouzdro se samozřejmě nabíjí skrze USB-C port na spodní straně a na jeho pravé straně najdeme velmi nenápadné, skoro až skryté tlačítko pro párování, které jsem, musím se přiznat, objevil až druhý den testování.
Zvuk a výdrž baterie
Co nás zajímá nejvíce, je pochopitelně zvuk. Ten mohu říct, rozhodně nezaostává. Sluchátka vznikla ve spolupráci s renomovanou společností Bose a disponují pokročilými 12mm měniči beze stop železa. Preference ohledně zvukového výstupu sluchátek jsou velmi subjektivní, každopádně mohu říct, že jsem byl příjemně překvapen a nebál bych se tato sluchátka v cenové kategorii do čtyř tisíc korun doporučit.
Jestliže se chystáte sluchátka občas využívat například i při telefonování, pak vás rozhodně potěší i funkce Crystal Talk AI, která dokáže zesílit váš hlas i odfiltrovávat rušivý hluk a šum z okolí.
Nyní už ale k výdrži baterie. Na papíře sluchátka vydrží až 8 hodin, což se ostatně i potvrdilo během mého testování. Dosáhnout výdrže kolem této doby není žádným problémem, a tak se nemusíte bát, že by se vám sluchátka během dne vybila.
Pokud by však přece jenom k takové situaci došlo, bude vám krýt záda nabíjecí pouzdro, které podle Motoroly dokáže dodat energii až na dalších 37 hodin poslechu. Celkově se tak dostáváte na výdrž 45 hodin přehrávání, která musí stačit i těm nejnáročnějším posluchačům.
Kdyby vám ale energie ve sluchátkách během dne stejně došla, jen rychlé desetiminutové nabíjení v pouzdře poskytne vašim sluchátkům dostatek energie na další tři hodiny poslechu.
Aplikace a konektivita
Co rozhodně stojí za zmínku, je aplikace Moto Buds, která výrazně zlepší celý uživatelský zážitek ze sluchátek Loop. Je jednoduchá, přehledná a její celkové prostředí na pohled velmi příjemné. Její základní funkcí je samozřejmě zobrazení stavu baterie obou sluchátek a nabíjecího pouzdra.
Velmi důležité je ale i nastavení zvuku, ve kterém máte přístup k ekvalizéru a úpravě výšek, basů i hlasu. V tomto nastavení rovněž najdete i možnost automatické hlasitosti, která se dokáže přizpůsobit na základě vašeho prostředí, i herní režim minimalizující latenci. V aplikaci si ale dokážete také nastavit i duální připojení, které umožní připojit ke sluchátkům dvě zařízení v jednu chvíli, nebo si přizpůsobit a přidat na plochu widget zobrazující stav baterie sluchátek a pouzdra.
Zapomenout nesmím ani na gesta. Gesta pro sluchátka vám umožní personalizaci různých počtů klepnutí či podržení tlačítka přímo na pravém či levém sluchátku. Moto Buds Loop ale podporují i gesta hlavy, která slouží k přijmutí (pohyb nahoru a dolů) nebo odmítnutí (pohyb ze strany na stranu) hovoru a fungují opravdu na jedničku. Jako poslední věc v aplikaci naleznete také možnost detekce vložení do uší a prozvonění sluchátek.
Perfektní konektivitu pak zaručuje kompatibilita se systémem Smart Connect, díky němuž sluchátka výborně komunikují s telefony Motorola, vybranými tablety Lenovo a Windows 10 a 11 počítači.
Zhodnocení Moto Buds Loop
Moto Buds Loop jsou skvělou volbou pro ty, kdo hledají stylová, funkční a cenově stále dostupná sluchátka. Ne každému však musí sedět jejich otevřený design. Díky měničům od Bose je zvuk opravdu kvalitní, klíčová je také dlouhá výdrž baterie 8 hodin s nabíjecím pouzdrem celkově až 45 hodin. Líbí se mi také aplikace Moto Buds, jež přináší možnosti personalizace gest i zvukového výstupu. Cena sluchátek v současnosti činí 3690 korun českých.
Klady
- Kvalitní zvuk od Bose
- Dlouhá výdrž baterie
- Přehledná a funkční aplikace
- IP54
- Stylový design
Zápory
- Konstrukce pouzdra působí slabě
- Otevřený design nemusí vyhovovat všem
- Skryté tlačítko pro párování
- Některé funkce mohou být složité
- Omezená kompatibilita mimo určité zařízení
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Realme GT8 a GT8 Pro oficiálně, top modely s bonusem navíc
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře