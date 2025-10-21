Přidejte se k halloweenské zábavě! Nadělte si celoživotní licenci Office 2021 Pro za 760 Kč a Win 11 Pro za děsivě nízkých 322 Kč! KOMERČNÍ ČLÁNEK

Přidejte se k halloweenské zábavě! Nadělte si celoživotní licenci Office 2021 Pro za 760 Kč a Win 11 Pro za děsivě nízkých 322 Kč!
2025-10-21T13:30:28+02:00
• 21. 10. 2025#Aplikace

Hledáte výhodnou a ověřenou slevovou nabídku na Halloween? Godeal24 přináší strašidelné slevy až 90 % na licence Microsoft! Získejte doživotní klíč k Office 2021 Pro za pouhých 760 Kč (běžná cena: 5 813 Kč) a ušetřete pořádný balík.

Halloweenská nabídka Office a Windows produktů ze děsivě nízké ceny

Halloweenský výprodej navíc zahrnuje i Windows OS, Windows Server, nástroje od Ashampoo, IObit a další software. Office 2021 Professional Plus je nejkompletnější verzí oblíbeného kancelářského balíku – obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access a Teams. Ať už jste firemní uživatel nebo domácí nadšenec, tato edice vám nabídne vše pro maximální produktivitu i bezpečnost.

251016 720p gd24 € 1280x720x

Už při koupi více licencí klesá cena až na 632 Kč za kus! A to není vše – také Windows 11 Pro můžete získat s děsivou slevou za pouhých 322 Kč! Ale pospěšte si – tato nabídka brzy zmizí jako duch.

Žádné triky, jen samé odměny: MS Office za bezkonkurenční ceny!

Starý systém vás straší? Pořiďte si nový Win 11 s 90% slevou!

Ušetřete ještě víc s výhodnými balíčky! (Slevový kód „SGO62“)

Velkoobchodní ceny: vybavte celou firmu bez děsivé faktury!

Užitečné nástroje pro každodenní práci

>> Další nástroje

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 21. 10. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat