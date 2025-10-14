Chrome ve spolupráci s Gemini nabízí sumarizaci stránky

Zdroj: Google
Google pokračuje v hlubší integraci Gemini do systému a aplikací. Nyní vidíme u Chromu, že je zde další možnost, jak využít AI od Googlu k něčemu praktickému. Nejedná se o nějak dramaticky komplexní funkci, spíše menší drobnost, která může některým napomoci.
Sumarizace obsahu
Některé články mohou být velmi komplexní nebo dlouhé, případně obtížné na čtení. Proto se občas hodí nějaká firma sumarizace, tedy takového přehledu, o čem vlastně článek pojednává. Chrome nyní ve spolupráci s Gemini něco takového nabízí. Konkrétně stačí otevřít v Chromu konkrétní webovou stránku a dlouze podržet vypínací tlačítko pro aktivaci Gemini.
Konkrétně se nabízí tři možnosti, kde jedna je pro shrnutí stránky či článku. Funkce má ještě nějaké mouchy a celkem dost často nevezme celý text jako takový. Spíše nám to připadá, že si spíše Gemini vezme webovou adresu a článek si projde separátně. Nemusí tedy čerpat z toho, co máte na displeji. I tak dokáže poskytnout základní přehled, o čem je článek.
Pak se zde ještě nabízí přepnutí do režimu Gemini Live a případně si můžete s Gemini chatovat o obsahu stránky. Případně můžete Gemini Live zaúkolovat, aby byl článek přečten nahlas. Zde musíme uznat, že syntéza hlasu je na hodně vysoké úrovni, tedy v češtině.
