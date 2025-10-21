X plánuje zobrazovat více informací o profilech uživatelů, cílem je zvýšení důvěry

Zdroj: Dotekomanie.cz
S rozvojem umělé inteligence je stále snazší vytvářet fake účty, které vystupují jako skuteční lidé. V reakci na tuto realitu oznámila platforma X (dříve Twitter), že chystá novou funkci, která bude zobrazovat více informací o uživatelských profilech. Cílem je zlepšit přehled o tom, s kým ve skutečnosti komunikujete, a posílit důvěru v prostředí sociálních sítí.
X v boji proti falešným účtům
Podle vedoucího produktového oddělení X, Nikity Biera, bude platforma testovat zobrazení následujících údajů přímo na profilech uživatelů: datum založení účtu, poloha účtu (například země), počet změn uživatelského jména, a způsob využívání služby (například z jakého regionu byla aplikace stažena).
Tyto informace by měly uživatelům pomoci lépe rozpoznat, zda je profil autentický, nebo zda se jedná o potenciálního bota či dezinformační účet. Například pokud si profil v popisu uvádí, že se nachází v USA, ale podle údajů byl založen v jiné zemi nebo používá aplikaci staženou z jiného regionu, může to být signál ke zvýšené opatrnosti.
Testování začne na účtech zaměstnanců
Funkce bude nejprve testována na profilech zaměstnanců X, aby bylo možné získat zpětnou vazbu. Následně by se měla začít zavádět i pro širší veřejnost. Zároveň bude možné některé informace skrýt — uživatelé dostanou možnost nastavit úroveň soukromí. Ovšem i v tomto případě platí, že informace o tom, že uživatel něco skryl, bude na profilu viditelná jako součást transparentnosti.
When you read content on X, you should be able to verify its authenticity. This is critical to getting a pulse on important issues happening in the world.
As part of that, we’re experimenting with displaying new information on profiles, including which country an account is… pic.twitter.com/OYgT1OiJdA
— Nikita Bier (@nikitabier) October 14, 2025
Otázky kolem ochrany soukromí
Zveřejnění informací o poloze přirozeně vyvolalo debaty o ochraně soukromí, zejména v zemích, kde by takové údaje mohly vést k postihům za vyjádření názoru. V těchto případech X zvažuje zobrazení pouze obecné informace, například název státu místo konkrétní oblasti.
Podobný přístup již používá i Instagram. Jeho šéf Adam Mosseri nedávno uvedl, že už dnes je možné kliknout na informace o profilu a zobrazit, jak dlouho uživatel účet vlastní, kolikrát měnil jméno a z jaké země pochází. Instagram zároveň plánuje do budoucna zobrazit ještě více údajů pro posílení důvěryhodnosti.
Tato iniciativa přichází krátce po masivní snaze o očistu sítě X od podezřelých účtů. Platforma nedávno smazala 1,7 milionu falešných účtů, které šířily spam v odpovědích. Nová funkce s detailnějšími informacemi by měla pomoci včas odhalit účty s podezřelým chováním a poskytnout uživatelům kontext pro rozhodování, komu věnovat svou pozornost a důvěru. Ačkoli se podvodníci často dokážou systému přizpůsobit, více transparentnosti může být důležitým krokem k bezpečnějšímu a důvěryhodnějšímu online prostředí.
