HMD Touch 4G přichází jako hybridní mobil

Zdroj: HMD
Tlačítkové mobily ještě nevymizely a stále je jde najít na trhu, jen již vychází sporadicky. Sem tam se ozvou méně známé značky, ale například ještě na pultech najdete Nokie. Ty vyrábí společnost HMD Global, která má mimo jiné i vlastní linii modelů. Novinkou je nyní HMD Touch 4G, který označuje firma jako hybridní mobil.
Jako Lumia
Už na první pohled znalejší řeknou, že HMD použilo design původních Lumií od Nokie. V tomto případě se ale nenabízí standardní smartphone. Ve své podstatě se jedná o o hybrid mezi hloupým a chytrým mobilem. Spíše má novinka blíže k hloupým, tlačítkovým, tedy feature mobilům, tedy z pohledu specifikací.
HMD Touch 4G je vybaven malým dotykovým displejem pro kompletní ovládání celého systému. Ten je mimo jiné označen jako RTOS Touch, což současně znamená, že zde není obchod s aplikacemi, minimálně v tuto chvíli. O výkon se stará slabší procesor Unisoc T127, který má k dispozici 64 MB operační paměti a úložiště je o velikosti 128 MB. Tedy žádný zázrak. Naštěstí je zde certifikace IP52, takže setkání s vodou vydrží.
Fotografické možnosti jsou zde velmi slabé a baterie má jen 1950 mAh. Dle HMD vydrží na 30 hodin používání. Samotné rozměry jsou ale velmi úsměvné. Mobil lehce přesahuje 10 cm a hmotnost je pouhých 100 gramů. HMD Touch 4G je ještě kromě běžných tlačítek vybaven jedním navíc pro rychlé spojení nebo se dá použít jako nouzové.
HMD Touch 4G také hodně spoléhá na cloudové aplikace a služby. Cena je u této novinky nastavena na cca 1200 Kč. Do jisté míry může mít úspěch na trhu, ale celkem pochybujeme, že se dočká dalších verzí.
Specifikace HMD Touch 4G
- displej: 3,2 palců, QVGA
- procesor: Unisoc T127
- 64MB RAM
- úložiště: 128 MB + MicroSD
- RTOS Touch
- Dual SIM (nano + nano + microSD)
- Foťáky:
- zadní – 2 MPx
- přední – 0,3 MPx
- 3.5mm audio jack, FM Radio
- IP52
- 4G LTE CAT4, VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, USB Type-C
- rozměry: 102,3 × 61,85 × 10,85 mm; 100 gramů
- baterie: 1950 mAh
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Doogee do série Fire 5 pošle dvě novinky
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře