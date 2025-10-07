Mobily budou rychlejší, UFS 5.0 přichází

Zdroj: JEDEC
Mobilní telefony dnes už běžně využívají technologii UFS pro úložiště, přičemž nejmodernější standard je UFS 4.1 z ledna tohoto roku, ale ve své podstatě se jedná o lehce vylepšenou variantu UFS 4.0 z roku 2022. Nyní, ve své podstatě po třech letech, přichází nová verze s označením UFS 5.0.
UFS 5.0
V tuto chvíli oznámila organizace JEDES, která stojí za definováním standardů, že dokončuje specifikace pro úložiště UFS 5.0 (Universal Flash Storage). V první řadě je nutné říci, že si zachovává zpětnou podporu pro verze čtyři, ale hlavní změny jsou právě ve výkonu. V oficiální zprávě se sice uvádí, že je nový standard designován pro smartphony a tablety, ale cílilo se i na využití ve spojení s AI, tedy umělou inteligencí.
V první řadě došlo na zvýšení sekvenčního výkonu až na 10,8 GBps, což je skoro dvojnásobek oproti stávající technologii. Soubory se tedy budou zpracovávat rychleji a současně to může mít dopad i na další části, například pro zachytávání fotografií a videí. UFS 5.0 také obsahuje optimalizace pro zvýšení stability signálu a také je zde i samostatná napájecí větev pro izolaci šumu mezi subsystémy. Také bylo přidáno inline hashování pro zvýšení bezpečnosti.
Zatím tedy máme první náznak budoucího standardu, ale je pravděpodobné, že kompletní specifikace budou uvedeny velmi brzy. I tak si budeme muset počkat na výrobce dalších komponent, třeba procesorů. Dá se tedy předpokládat, že první smartphone s touto podporou přijde ke konci příštího roku, možná až v tom následujícím. I tak se můžeme těšit na ještě rychlejší zpracování dat. Současně doufáme, že výrobci již nebudou používat eMMC 5.1 z roku 2015.
Zdroj: gsmarena.com
