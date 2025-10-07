Mobily budou rychlejší, UFS 5.0 přichází

Mobily budou rychlejší, UFS 5.0 přichází
2025-10-07T18:00:25+02:00
• 7. 10. 2025

Zdroj: JEDEC

Mobilní telefony dnes už běžně využívají technologii UFS pro úložiště, přičemž nejmodernější standard je UFS 4.1 z ledna tohoto roku, ale ve své podstatě se jedná o lehce vylepšenou variantu UFS 4.0 z roku 2022. Nyní, ve své podstatě po třech letech, přichází nová verze s označením UFS 5.0.

UFS 5.0

V tuto chvíli oznámila organizace JEDES, která stojí za definováním standardů, že dokončuje specifikace pro úložiště UFS 5.0 (Universal Flash Storage). V první řadě je nutné říci, že si zachovává zpětnou podporu pro verze čtyři, ale hlavní změny jsou právě ve výkonu. V oficiální zprávě se sice uvádí, že je nový standard designován pro smartphony a tablety, ale cílilo se i na využití ve spojení s AI, tedy umělou inteligencí.

V první řadě došlo na zvýšení sekvenčního výkonu až na 10,8 GBps, což je skoro dvojnásobek oproti stávající technologii. Soubory se tedy budou zpracovávat rychleji a současně to může mít dopad i na další části, například pro zachytávání fotografií a videí. UFS 5.0 také obsahuje optimalizace pro zvýšení stability signálu a také je zde i samostatná napájecí větev pro izolaci šumu mezi subsystémy. Také bylo přidáno inline hashování pro zvýšení bezpečnosti.

JEDEC Feature Image 1200x675x

Zdroj: JEDEC

Zatím tedy máme první náznak budoucího standardu, ale je pravděpodobné, že kompletní specifikace budou uvedeny velmi brzy. I tak si budeme muset počkat na výrobce dalších komponent, třeba procesorů. Dá se tedy předpokládat, že první smartphone s touto podporou přijde ke konci příštího roku, možná až v tom následujícím. I tak se můžeme těšit na ještě rychlejší zpracování dat. Současně doufáme, že výrobci již nebudou používat eMMC 5.1 z roku 2015.

Zdroj: gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

