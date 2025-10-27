Google nabídne vytvoření si vlastní Vizitky volajícího

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google již nyní nabízí možnost vytvoření si Vizitky volajícího (český název funkce) v aplikaci Telefon. Zatím ale je nutné pro každý kontakt nastavit samotnou obrazovku, což se asi nikomu nechce dělat pro všechny kontakty. Google možná ale nabídne vylepšenou verzi, která asi bude použitelnější.
Google Telefon dostává přizpůsobení karty volajícího ve stylu iOS
Vlastní vizitka
Nastavovat specifickou obrazovku pro každý kontakt, nebo aspoň ty nejčastější, je časově náročnější. Navíc druhá strana ani netuší, jak vypadá samotná vizitka. Google ale nabídne možnost si vytvořit svou vlastní, která se přenese na obrazovku kontaktu, kterému voláte.
Zatím máme k dispozici jen následující snímek obrazovky, který se podařilo aktivovat v samotném kódu. Ten se zatím připravuje a není zcela jasné, jak bude celá funkce fungovat, případně co bude vyžadovat. I tak samotné prostředí nastavení asi bude stejné.
Můžeme se jen domnívat, že zde bude spolupráce s Google účtem a budou se sdílet některá data. Je otázkou, jestli Google zakomponuje nějaké dodatečné nastavení, které bude určovat, komu se bude vizitka zobrazovat a komu. Na druhou stranu je pochopitelné, že druhá strana bude muset používat aplikaci Google Telefon, aby došlo k zobrazení.
Pokud Google funkci dotáhne do konce, může se stát zajímavým rozšířením. Kdy dojde k nasazení nebo začátku testování, není zatím jasné.
Zdroj: androidpolice.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple Mapy se zřejmě změní, mají nabídnout reklamy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře