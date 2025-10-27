Nothing představí Lite smartphone

Zdroj: Nothing
Společnost Nothing patří spíše mezi nováčky mezi výrobci mobilních telefonů a zatím nabízela jen vyšší řadu a pak A modely, které se nabízí s nižšími specifikacemi a hlavně cenou. Nyní chystá další přírůstek, který asi začne novou řadu.
Nothing Phone (3a) Lite
Firma se pochlubila názvem Nothing Phone (3a) Lite, takže by se mělo jednat o osekanou verzi Nothing Phone (3a), což bude mít zřejmě i dopad na cenu. Nothing Phone (3a) aktuálně přijde na 7 999 Kč, takže se dá očekávat, že Nothing Phone (3a) Lite půjde ještě níž. Odhadujeme, že by se cena mohla pohybovat kolem pěti tisíc.
Samotné představení Nothing Phone (3a) Lite je naplánované na tuto středu, tedy 29. října ve 14:00 našeho času. Co se týče specifikací, výrobce zatím mlčí. Jen uvádí, že novinka nabídne průhledný design. Kromě toho bylo zveřejněno krátké video ukazující jednu notifikační diodu.
Můžeme jen odhadovat, že Nothing Phone (3a) Lite nebude mít nějaký sofistikovaný systém LED nebo nějaké displej navíc. Budeme muset ale čekat jen pár dnů na kompletní představení, byť je asi možné, že některé další informace budou zveřejněny ještě před představením.
Zdroj: Tisková zpráva
