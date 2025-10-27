Instagram zavádí historii sledování Reels: vraťte se k oblíbeným videím

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram konečně přináší funkci, na kterou uživatelé dlouho čekali. Díky nové funkci historie přehrávání Reels si nyní můžete znovu přehrát videa, která jste už jednou viděli – podobně jako na TikToku. Funkce je přímo součástí aplikace a nabízí víc než jen základní přehled.
Instagram přichází s praktickou funkcí pro sledování Reels
Reels jsou dnes jedním z nejdůležitějšího obsahu na Instagramu. Krátká, úderná a často virální videa se zobrazují ve feedu i v sekci objevování, ale pokud jste si je neuložili, nebylo donedávna možné se k nim vrátit. To se nyní mění. Instagram přidal do svého rozhraní stránku s přehledem všech nedávno přehrávaných Reels. Uživatelé tak mají konečně možnost vrátit se k obsahu, který je zaujal, pobavil nebo inspiroval.
Kde historii Reels najdete a jak ji používat
Abyste se dostali ke své historii sledování, je potřeba otevřít profil, který se nachází v pravém dolním rohu obrazovky. Poté je třeba klepnout na ikonu tří čar v pravém horním rohu a vstoupit do sekce „Vaše aktivita“. Úplně dole se pak nachází nová položka s názvem „Historie přehrávání“, která obsahuje seznam všech nedávno zhlédnutých Reels.
Funkce je navržená tak, aby byla co nejvíce přizpůsobitelná. V historii lze třídit videa od nejnovějších po nejstarší nebo opačně. K dispozici je také možnost filtrování podle konkrétního data nebo časového rozmezí – například za poslední týden, měsíc, nebo pomocí vlastního nastavení. Kromě toho je možné hledat i podle konkrétního účtu nebo autora, což značně usnadňuje orientaci v obsahu, který uživatelé sledovali.
Možnost mazání historie pro větší kontrolu
Zároveň s funkcí prohlížení přibyla i možnost správy historie. Pokud si přejete některé záznamy odstranit, Instagram umožňuje jejich jednoduché smazání. Stačí označit vybrané Reels a jedním kliknutím je odebrat z historie. Uživatel tak má plnou kontrolu nad tím, co v jeho přehledu zůstává a co ne.
Funkce historie přehrávání je běžnou součástí na platformě TikTok, kde uživatelé dlouhodobě využívají přehled starších videí ke zpětnému vyhledávání. Instagram tímto krokem nejen dohání konkurenci, ale zároveň přichází s vlastním řešením, jež nabízí širší možnosti filtrování i správy dat. Pro uživatele, kteří tráví na platformě hodiny sledováním Reels, jde o praktickou a vítanou novinku, jež zvyšuje komfort i efektivitu využívání aplikace.
