Recenze Motorola Edge 50 Neo – zazáří [recenze]

Motorola letos skoro by se dalo říct už tradičně přidala na podzim do své nabídky model řady Edge s přídomkem Neo. Ten si u nás v minulých letech většinou vedl v recenzích velmi dobře. Výrobce jeho vlastnosti a pozicování však každý rok mírně mění. Podaří se mu s Motorolou Edge 50 Neo zaujmout i letos? Nejen na to se dnes zaměříme v recenzi.

Konstrukce

Nová Motorola Edge 50 Neo na první dotek zaujme svými zády. Zatímco ještě vloni měly některé verze Neo matná skleněná záda, letos už výrobce vsadil plně na umělou kůži včetně zakrytí fotomodulu. Vypadá to za mě lépe a v ruce je nový materiál příjemný.

Povedené jsou také nové barevné varianty v čele s námi testovanou červenou Poinciana. V nabídce je ale ještě modrá Nautical Blue, béžová Latte a šedá Grisaille. Všechno jsou to barvy od Pantone a těší mě, že tu třeba není klasická nudná černá, jakkoliv bývá většinou nejprodávanější.

Nový Neo model je překvapivě menší než jeho předchůdce. Úhlopříčka displeje klesla z 6,55 na 6,4 palce a rozměry zařízení jsou také o něco menší, krom tloušťky. Výrobce o novince mluvil jako o kompaktním telefonu a já s ním vlastně musím souhlasit. Doba se posunula a nová Motorola skutečně patří mezi ty menší modely. Do ruky padne dobře a ovládá se i jednou rukou ještě docela rozumně. Ergonomii ale nepřispívá nízko umístěná čtečka otisků prstů v displeji. Ta je optická a rychlá.

Minimálně čeští uživatelé si prý psali o plochý displej a přání se jim naplnilo. Zatímco ostatní modely včetně předchůdce mají u Motoroly zaoblený panel, letošní Edge 50 Neo má již zcela plochý displej.

Rám zařízení je plastový, což je za mě vždy škoda. Na druhou stranu ho má skoro každý mobil s podobnou cenovkou. Možná díky rámu je však telefon také poměrně lehký vzhledem ke svojí velikosti.

Potěšující zprávou je výrazně lepší vibrační odezva než u předchůdce. Ten měl opravdu otřesný vibrační motůrek. Zde u nového Nea už je o krok blíže moderní haptické odezvě.

Motorola se pak chlubí také zvýšenou odolností. Samozřejmostí je certifikace IP68, máme tu nicméně také vojenský standard MIL-STD-810H. Díky tomu by měl telefon vydržet i nějaký ten pád a hrubší zacházení. Jakkoliv toto může být pravda, za dobu testování se mi bohužel podařilo poškrábat barvu z rámečku čočky teleobjektivu a bohužel se mírně poškrábala i samotná čočka.

Na druhou stranu jsem telefon nosil bez obalu, který by tomu nejspíš zabránil. Jeden pěkný v barvě zařízení navíc dostanete přímo v balení.

Stereo reproduktory jsou přítomny a hrajou dobře, jakkoliv při maximální hlasitosti jsou již trochu ukřičené.

Displej

Zobrazovací panel mě velice příjemně překvapil. Takto dobrý displej jsem v telefonu s cenovkou kolem 12 tisíc korun. Motorola sice snížila obnovovací frekvenci z 144 na 120 Hz. To ale ničemu nevadí, jelikož rozdíl mezi těmito frekvencemi stejně vidí málokdo.

Naopak mnohem podstatnější je přechod na LTPO panel, díky čemuž frekvence skutečně reálně klesá na 1 Hz, pokud na displeji není žádný pohyb. Výrazně se zlepšil také maximální jas (HDR Peak je nyní 3000 vs. 1300 nitů u předchůdce). Na slunci je viditelnost výborná, podobně skvělá jako na iPhone 15 Pro.

Hardware

Výkon dodává čipset Dimensity 7300 (4 nm). Ten podle benchmarku nabízí velmi podobný single-core výkon jako vloni Dimensity 7030 (6 nm) u Edge 40 Nea, ale má o něco vyšší skóre v multi-core. A to je poměrně logické, jelikož tu máme o dvě výkonnější jádra více. Na test jsme dostali jedinou dostupnou verzi 8 GB RAM + 256GB úložiště.

Systém běhá svižně, až na fotoaparát. Zde trpí novinka úplně stejným problémem jako Motorola Edge 50 Pro z jara. Při focení se těsně po pořízení dvou a více snímků za sebou začne hledáček trhat a při vyfocení třeba třech a více fotek už ta třetí kolikrát vůbec nemá HDR. Telefon jakoby nestíhal zpracovávat snímky. Osobně si myslím, že toto bude spíše softwarový problém, jelikož předchůdce Edge 40 Neo tímto problémem netrpěl. Jelikož už ale uběhlo půl roku od Edge 50 Pro se stejným neduhem, bojím se, zda to výrobce někdy opraví.

Specifikace Motorola Edge 50 Neo

displej: 6,4 palců, 1,5K rozlišení, pOLED, 120 Hz, až 3000 nitů

procesor: Dimensity 7300

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 256/512 GB UFS 2.2

Android 14

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom, OIS přední – 32 MPx

IP68, MIL-STD 810H

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

rozměry: 154,1 x 71,2 x 8,1 mm; 171 gramů

baterie: 5000 mAh + 68 W USB C, 15W bezdrátově

Výdrž baterie

Baterie poklesla z 5000 na 4310 mAh, což může znít jako velmi negativní změna. V praxi to ale není znát, protože Motorola má velmi agresivní správu energie. Dokonce se mi stávalo, že mi chodily opožděně notifikace, jelikož byly aplikace na pozadí pravděpodobně hluboce uspané. Pro instantní doručení jsem musel aplikace přepnout z chytrého režimu do vždy povolit. Navzdory tomu byla výdrž baterie stále skvělá a dva méně náročné dny podle mě nejsou problém.

Pro nabíjení si už také u Motoroly musíte koupit vlastní adaptér. Edge 50 Neo podporuje maximálně nabití výkonem 68 W. Pro mě možná potěšující novinkou je návrat bezdrátového nabíjení. Loňský Neo model jej neměl, zatímco ten z roku 2022 ano. Nyní tu máme dostatečně výkonné 15W nabíjení.

Software

Potěšující novinkou je prodloužení softwarové podpory. Tyto nové modely Motorola jsou první, které nabízejí 5 let velkých aktualizací včetně bezpečnostních. Mírné softwarové neduhy zmíněné v předchozích kapitolách tak snad časem zmizí. Jinak mě ale celkově mrzí, že systém už není tak čistý Android jako dříve.

Fotoaparát

Hlavní fotoaparát je vybaven novým senzorem Sony Lytia s optickou stabilizací obrazu (OIS), který je dále vylepšen technologií moto AI. Ta přispívá také k lepší stabilizaci při nahrávání videa. Oba modely navíc disponují teleobjektivem s trojnásobným přiblížením, což je v této cenové kategorii kolem 12,5 tisíce Kč poměrně vzácný a vítaný prvek.

Výsledné snímky jsou na svoji cenovou hladinu velice slušné. Styl fotek je u Motoroly poslední roky stejný jako kdysi u Samsungu – fotky jsou saturovanější a barevnější. Naštěstí je zde možnost přepnout si styl na přirozený a pak jsou fotky za mě realističtější.

Stabilizace u videa je dobrá, jen nepotěší fakt, že při nahrávání do 4K nelze přepínat mezi snímači. Pro přepnutí je nutné ukončit video, přepnout a začít znova nahrávat. Podobným problémem však trpí každý druhý mobil střední třídy.

Zhodnocení

Přijde mi, že novinka ani tolik nenavazuje na Edge 40 Neo, ale spíše na Edge 30 Neo. To byl totiž také kompaktní telefon s plochým displejem, který měl bezdrátové nabíjení. O to jsme vloni přišli, naštěstí je zase zpět. Pochválit musím výborný displej, který skoro jako by si výrobce vypůjčil z dražších modelů.

Motorola mě letos netěší jejich systémem, který již není tak čistý Android jako dříve a bohužel minimálně v oblasti prostředí fotoaparátu neběhá už tak dobře. Doufám, že se to ještě aktualizacemi vylepší. Pochvalu si ale zase zaslouží za navýšení délky softwarové podpory na 5 let. Líbí se mi také design zadní strany a speciálně v námi testované červené vypadá telefon vskutku skvěle.

Hledáte-li sympatický kompaktnější telefon vyšší střední třídy, určitě bych novinku Edge 50 Neo minimálně zvážil. Motorola má určitě šanci zatopit konzervativnějšímu Samsungu a jeho řadě Galaxy A. Konkurencí je určitě také Pixel 8a nebo Nothing Phone 2a (plus).

Klady

Výborný LTPO displej s vysokým jasem

Pěkný líbivý design se zajímavými barvami

Plochý displej jistě mnoho lidí ocení

Bezdrátové nabíjení

Solidní softwarová podpora 5 let

Zápory

Nedokonalá optimalizace prostředí fotoaparátu

Agresivní systém uspává aplikace

