Grokipedia je nová konkurence známé Wikipedie

Revoluční encyklopedie poháněná umělou inteligencí Grok a nový konkurent Wikipedie je tady. Muskova společnost xAI konečně spustila Grokipedii. Prvotní verze s označením 0.1 přináší uživatelům celkem 885 tisíc článků, plnohodnotná verze má přijít již brzy.
Grokipedia přichází
Konec éry Wikipedie? Ten si možná představuje Elon Musk, jehož společnost xAI právě spustila Grokipedii. Nová alternativa Wikipedie slibuje neutrální obsah a open-source základ pro budoucí rozvoj. Na rozdíl od známé platformy však články na Grokipedii generuje, upravuje, kontroluje a aktualizuje AI model Grok. Uživatelé rovněž nemohou články přímo editovat, ale pouze umělé inteligenci podávají návrhy.
Prvotní verze nového projektu, nazvaná 0.1, která obsahuje přes 855 tisíc článků a již nyní je k dispozici lidem po celém světě, je dle Muska už v tuto chvíli lepší než samotná Wikipedie. Verze 1.0 pak má být podle jednoho z posledních tweetů miliardáře ještě desetinásobně lepší.
Rozhraní Grokipedie je opravdu jednoduché. Na uživatele čeká čistá domovská stránka s jedinou vyhledávací lištou a samotné články trochu připomínají vzhled Wikipedie. Samozřejmostí je pak četný výčet zdrojů. Podle mé prvotní uživatelské zkušenosti jsou jednotlivé články obsáhlé a přehledně strukturované. Na sociálních sítích se však začínají množit stížnosti týkající se (ne)přesnosti některých informací. Verze 0.1 je však stále pouze zkušební verzí a plnohodnotná 1.0 teprve přijde.
