JBL spouští Black Friday: Audio technologie se slevami napříč celým portfoliem

Očekávaná nákupní akce Black Friday dorazila i do segmentu špičkové audio techniky. Značka JBL, známá svými inovativními reproduktory a sluchátky, zahájila na svém oficiálním e-shopu výprodej, který pokrývá prakticky celé produktové portfolio. Spotřebitelé tak mají možnost pořídit si prémiové audio vybavení za nejvýhodnějších podmínek v roce.
Široké spektrum zlevněných kategorií
Akce není omezena pouze na doprodej starších modelů, ale zahrnuje i stávající bestsellery. V nabídce jsou zastoupeny především tyto klíčové segmenty:
- Přenosné reproduktory: Ikonické modely, které se staly synonymem pro kvalitní zvuk na cestách.
- Sluchátka: Od lehkých špuntových modelů pro sport, přes plně bezdrátová TWS sluchátka, až po profesionální náhlavní modely s technologií aktivního potlačení hluku (ANC).
- Gaming: Výrazné slevy se objevily i v řadě herních headsetů, které jsou navrženy pro maximální ponoření do virtuálního světa.
- Car Audio: Možnost vylepšení zvukové aparatury v automobilu.
Tím JBL umožňuje uživatelům vylepšit si zvukovou výbavu pro jakékoli prostředí a typ použití. Například se nabízí:
- JBL Tour ONE M2 Black se slevou 46 %
- JBL Tune 520BT Black se slevou 38 %
- JBL PartyBox Encore Essential 2 se slevou 35 %
- JBL Live Flex Black se slevou 17 %
Technologie pro každý den
Hlavní benefit nabídky spočívá v dostupnosti prémiové kvality. JBL se dlouhodobě zaměřuje na inovace v oblasti zvuku, ať už jde o patentované technologie pro hluboké basy v reproduktorech, nebo pokročilé funkce chytrého zvuku. Black Friday představuje ideální moment k pořízení těchto technologií s cílem zvýšit kvalitu každodenního poslechu. Vzhledem k časové omezenosti akce a popularitě vybraných modelů je doporučena včasná kontrola stavu zásob.
Prohlédněte si kompletní nabídku JBL Black Friday: jbl.cz/black-friday
