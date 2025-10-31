JBL spouští Black Friday: Audio technologie se slevami napříč celým portfoliem KOMERČNÍ ČLÁNEK

JBL spouští Black Friday: Audio technologie se slevami napříč celým portfoliem
2025-10-31T19:00:06+01:00
31. 10. 2025

Očekávaná nákupní akce Black Friday dorazila i do segmentu špičkové audio techniky. Značka JBL, známá svými inovativními reproduktory a sluchátky, zahájila na svém oficiálním e-shopu výprodej, který pokrývá prakticky celé produktové portfolio. Spotřebitelé tak mají možnost pořídit si prémiové audio vybavení za nejvýhodnějších podmínek v roce.

Široké spektrum zlevněných kategorií

Akce není omezena pouze na doprodej starších modelů, ale zahrnuje i stávající bestsellery. V nabídce jsou zastoupeny především tyto klíčové segmenty:

  • Přenosné reproduktory: Ikonické modely, které se staly synonymem pro kvalitní zvuk na cestách.
  • Sluchátka: Od lehkých špuntových modelů pro sport, přes plně bezdrátová TWS sluchátka, až po profesionální náhlavní modely s technologií aktivního potlačení hluku (ANC).
  • Gaming: Výrazné slevy se objevily i v řadě herních headsetů, které jsou navrženy pro maximální ponoření do virtuálního světa.
  • Car Audio: Možnost vylepšení zvukové aparatury v automobilu.

Tím JBL umožňuje uživatelům vylepšit si zvukovou výbavu pro jakékoli prostředí a typ použití. Například se nabízí:

Screenshot (49) 1035x394x

Technologie pro každý den

Hlavní benefit nabídky spočívá v dostupnosti prémiové kvality. JBL se dlouhodobě zaměřuje na inovace v oblasti zvuku, ať už jde o patentované technologie pro hluboké basy v reproduktorech, nebo pokročilé funkce chytrého zvuku. Black Friday představuje ideální moment k pořízení těchto technologií s cílem zvýšit kvalitu každodenního poslechu. Vzhledem k časové omezenosti akce a popularitě vybraných modelů je doporučena včasná kontrola stavu zásob.

Prohlédněte si kompletní nabídku JBL Black Friday: jbl.cz/black-friday

