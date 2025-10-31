WhatsApp varuje před podvodníky: nové bezpečnostní upozornění při sdílení obrazovky chrání vaše bankovní údaje

Zdroj: Dotekománie
Scam – typ internetového podvodu, který využívají podvodné zákaznické podpory, se stávají stále sofistikovanějšími. WhatsApp nyní zavádí funkci, která uživatele varuje před sdílením obrazovky s neznámými kontakty čímž pomáhá chránit citlivé údaje, jako jsou přístupové kódy či bankovní informace.
WhatsApp opět bezpečnější komunikační platformou
Podvodníci se čím dál častěji vydávají za pracovníky zákaznické podpory bank, aerolinek nebo jiných firem. Sledují účty značek na sociálních sítích, vyhledávají komentáře od zákazníků, kteří mají problém, a poté jim zasílají zprávy, jako kdyby byli pracovníci zákaznické podpory.
Oběti přesvědčí, aby během hovoru přes WhatsApp sdílely obrazovku – často s výmluvou, že je potřeba ověřit účet. Tímto způsobem sice nezískají heslo přímo, ale mohou vidět uživatelské jméno, případně zachytit jednorázové ověřovací kódy, které se zobrazí na displeji.
WhatsApp reaguje: nové varování při pokusu o sdílení obrazovky
Společnost Meta, která WhatsApp vlastní, oznámila spuštění nové bezpečnostní funkce, která upozorní uživatele v momentě, kdy se pokusí sdílet obrazovku s neznámým kontaktem během videohovoru.
„Víme, že podvodníci mohou tlačit na oběti, aby sdílely svou obrazovku a tím je přiměly odhalit citlivé informace. Novou funkcí dáváme uživatelům informaci, která jim pomůže podvod rozpoznat a vyhnout se mu,“ uvedla Meta ve svém prohlášení.
Messenger přidává AI detekci podvodných zpráv
WhatsApp ale není jedinou platformou, která se posouvá v ochraně uživatelů. Facebook Messenger zavádí AI systém pro detekci podvodných zpráv. Když nový kontakt pošle podezřelou zprávu (např. falešnou pracovní nabídku), Messenger zobrazí varování a nabídne možnost zaslat zprávu k AI kontrole. V případě odhalení podvodného jednání obdrží uživatel informace o tom, o jaký typ scamu může jít, a návrhy na další kroky, jako je blokování nebo nahlášení účtu.
Meta radí: jak se nenechat napálit
Na závěr Meta připomíná několik klíčových zásad, které mohou pomoci především starším uživatelům, kteří bývají častým terčem online podvodníků:
- Nikdy nesdílet osobní nebo finanční údaje v reakci na nevyžádané zprávy, e-maily nebo hovory.
- Dát si pozor na tlak a naléhání. Podvodníci často vytvářejí falešný pocit naléhavosti nebo tajemství. Pokud vás někdo nutí jednat okamžitě, zpozorněte.
- Ověřujte si informace přes oficiální kanály. Vždy používejte oficiální webové stránky nebo telefonní čísla. Nikdy neklikejte na podezřelé odkazy a nezveřejňujte stížnosti veřejně, protože je podvodníci aktivně vyhledávají.
Zdroj: 9to5mac.com
