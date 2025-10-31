YouTube zavádí nástroj na ochranu tvůrců před deepfake: nový AI nástroj odhalí zneužití vaší podoby

2025-10-31T18:00:59+01:00
• 31. 10. 2025#Android

YouTube oficiálně spustil nový nástroj využívající umělou inteligenci, který má pomoci tvůrcům chránit jejich identitu před zneužitím v AI generovaných videích. V době, kdy se deepfaky stávají stále sofistikovanějšími, přichází tato funkce jako vítané řešení.

Nový nástroj pro detekci podoby na Youtube pomáhá chránit tvůrce

Cílem YouTube je zajistit, aby diváci nebyli uváděni v omyl prostřednictvím manipulovaných videí a aby samotní tvůrci měli možnost bránit svou vizuální identitu. Nový nástroj umožňuje detekovat videa, která využívají obličej tvůrce bez jeho souhlasu – ať už jsou kompletně vygenerována pomocí AI, nebo pouze upravena.

Funkce bude dostupná v rámci platformy YouTube Studio, konkrétně v záložce pro detekci obsahu. První tvůrci v rámci YouTube Partner Programu získají přístup již během několika týdnů, plošné nasazení se očekává do ledna 2026.

YouTube rolls out an AI feature to protect creators from deepfakes 1200x675x

Jak nástroj funguje a co musíte udělat?

Aby mohl YouTube správně identifikovat případy zneužití vaší podoby, je nejprve nutné projít procesem ověření identity. Ten zahrnuje nahrání úředního dokladu totožnosti a selfie videa. Po úspěšném ověření získá tvůrce přístup k přehledu AI generovaných videí, která používají jeho obličej.

V případě neautorizovaného použití bude možné podat žádost o odstranění obsahu přímo prostřednictvím YouTube Studia.

V éře, kdy jsou hranice mezi realitou a fikcí stále méně zřetelné, může zneužití identity v deepfake videích poškodit reputaci, ovlivnit veřejné mínění nebo způsobit dezinformace. YouTube tímto krokem reaguje na rostoucí tlak veřejnosti i odborníků na zavedení robustních mechanismů pro ochranu tvůrců a prevence před manipulacemi. Zároveň tím nastavuje nový standard pro ostatní platformy, které budou muset podobné funkce dříve či později zavést.

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

