YouTube zavádí nástroj na ochranu tvůrců před deepfake: nový AI nástroj odhalí zneužití vaší podoby

YouTube oficiálně spustil nový nástroj využívající umělou inteligenci, který má pomoci tvůrcům chránit jejich identitu před zneužitím v AI generovaných videích. V době, kdy se deepfaky stávají stále sofistikovanějšími, přichází tato funkce jako vítané řešení.
Nový nástroj pro detekci podoby na Youtube pomáhá chránit tvůrce
Cílem YouTube je zajistit, aby diváci nebyli uváděni v omyl prostřednictvím manipulovaných videí a aby samotní tvůrci měli možnost bránit svou vizuální identitu. Nový nástroj umožňuje detekovat videa, která využívají obličej tvůrce bez jeho souhlasu – ať už jsou kompletně vygenerována pomocí AI, nebo pouze upravena.
Funkce bude dostupná v rámci platformy YouTube Studio, konkrétně v záložce pro detekci obsahu. První tvůrci v rámci YouTube Partner Programu získají přístup již během několika týdnů, plošné nasazení se očekává do ledna 2026.
Jak nástroj funguje a co musíte udělat?
Aby mohl YouTube správně identifikovat případy zneužití vaší podoby, je nejprve nutné projít procesem ověření identity. Ten zahrnuje nahrání úředního dokladu totožnosti a selfie videa. Po úspěšném ověření získá tvůrce přístup k přehledu AI generovaných videí, která používají jeho obličej.
V případě neautorizovaného použití bude možné podat žádost o odstranění obsahu přímo prostřednictvím YouTube Studia.
V éře, kdy jsou hranice mezi realitou a fikcí stále méně zřetelné, může zneužití identity v deepfake videích poškodit reputaci, ovlivnit veřejné mínění nebo způsobit dezinformace. YouTube tímto krokem reaguje na rostoucí tlak veřejnosti i odborníků na zavedení robustních mechanismů pro ochranu tvůrců a prevence před manipulacemi. Zároveň tím nastavuje nový standard pro ostatní platformy, které budou muset podobné funkce dříve či později zavést.
