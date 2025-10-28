Instagram zavádí AI úpravy fotek a videí ve Stories pomocí nástroje Restyle

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram přináší malou revoluci do světa příběhů – Stories. S novou funkcí Restyle, která využívá sílu umělé inteligence Meta AI, můžete upravovat fotografie a videa jako nikdy předtím. Od drobných retuší až po dramatické změny stylu, a to vše jedním klikem.
Co je Instagram Restyle a jak funguje?
Nový nástroj Restyle je součástí Instagram Stories a umožňuje uživatelům upravovat obsah pomocí AI. Stačí vybrat fotografii nebo video, které chcete sdílet, a v pravém horním rohu klepnout na tlačítko Restyle. Dle typu média se vám pak otevřou různé možnosti:
U videí vybíráte z přednastavených stylů
Pokud sdílíte video, Restyle nabízí sadu přednastavených efektů a stylů, které můžete jednoduše aplikovat ještě před publikací. Jedná se o rychlý a efektivní způsob, jak dodat vašemu příběhu nový vizuální výraz bez nutnosti složité editace.
U fotek zadáváte textové pokyny
Při úpravě fotografie můžete navíc zadat vlastní textový prompt – tedy pokyn pro umělou inteligenci, co má na obrázku změnit. Může jít například o přidání objektu, změnu prostředí, úpravu nasvícení nebo stylu.
Jak napsat efektivní prompt pro AI?
Instagram sdílí několik doporučení, jak psát kvalitní prompty, aby výsledky co nejlépe odpovídaly vaší představě. Prompt by měl být:
- Konkrétní: Například „přidej korunu na hlavu dívky“ je lepší než „udělej to kouzelnější“
- Detailní: Zahrňte prvky jako styl („ve stylu film noir“), kompozici („v levém dolním rohu“), nasvícení („dramatické světlo z boku“) nebo lokaci („v Paříži“)
Čím přesnější pokyn zadáte, tím lépe dokáže Meta AI zpracovat úpravu podle vaší představy
Sdílení trendů: Interaktivní samolepky
Další zajímavou funkcí je možnost přidat ke Stories samolepku s úpravou. Sledující, kteří na ni klepnou, mohou stejnou AI úpravu použít i na své vlastní fotky nebo videa. Tím Instagram podporuje virální šíření kreativních trendů mezi uživateli.
Kdy bude funkce dostupná?
Meta zatím neoznámila konkrétní termíny uvedení funkce do všech regionů. Podobně jako u předchozích AI novinek bude zřejmě nasazování postupné a závislé na dostupnosti Meta AI v dané oblasti.
