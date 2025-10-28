Instagram zavádí AI úpravy fotek a videí ve Stories pomocí nástroje Restyle

Instagram zavádí AI úpravy fotek a videí ve Stories pomocí nástroje Restyle
2025-10-27T23:43:13+01:00
• 28. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram přináší malou revoluci do světa příběhů – Stories. S novou funkcí Restyle, která využívá sílu umělé inteligence Meta AI, můžete upravovat fotografie a videa jako nikdy předtím. Od drobných retuší až po dramatické změny stylu, a to vše jedním klikem.

Co je Instagram Restyle a jak funguje?

Nový nástroj Restyle je součástí Instagram Stories a umožňuje uživatelům upravovat obsah pomocí AI. Stačí vybrat fotografii nebo video, které chcete sdílet, a v pravém horním rohu klepnout na tlačítko Restyle. Dle typu média se vám pak otevřou různé možnosti:

U videí vybíráte z přednastavených stylů

Pokud sdílíte video, Restyle nabízí sadu přednastavených efektů a stylů, které můžete jednoduše aplikovat ještě před publikací. Jedná se o rychlý a efektivní způsob, jak dodat vašemu příběhu nový vizuální výraz bez nutnosti složité editace.

U fotek zadáváte textové pokyny

Při úpravě fotografie můžete navíc zadat vlastní textový prompt – tedy pokyn pro umělou inteligenci, co má na obrázku změnit. Může jít například o přidání objektu, změnu prostředí, úpravu nasvícení nebo stylu.

instagram restyle edit 1750x875x

Zdroj: 9to5mac

Jak napsat efektivní prompt pro AI?

Instagram sdílí několik doporučení, jak psát kvalitní prompty, aby výsledky co nejlépe odpovídaly vaší představě. Prompt by měl být:

  • Konkrétní: Například „přidej korunu na hlavu dívky“ je lepší než „udělej to kouzelnější“
  • Detailní: Zahrňte prvky jako styl („ve stylu film noir“), kompozici („v levém dolním rohu“), nasvícení („dramatické světlo z boku“) nebo lokaci („v Paříži“)

Čím přesnější pokyn zadáte, tím lépe dokáže Meta AI zpracovat úpravu podle vaší představy

Sdílení trendů: Interaktivní samolepky

Další zajímavou funkcí je možnost přidat ke Stories samolepku s úpravou. Sledující, kteří na ni klepnou, mohou stejnou AI úpravu použít i na své vlastní fotky nebo videa. Tím Instagram podporuje virální šíření kreativních trendů mezi uživateli.

Kdy bude funkce dostupná?

Meta zatím neoznámila konkrétní termíny uvedení funkce do všech regionů. Podobně jako u předchozích AI novinek bude zřejmě nasazování postupné a závislé na dostupnosti Meta AI v dané oblasti.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

