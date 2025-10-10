Huawei MatePad 12 X 2025 je novinka za vysokou sumu

Zdroj: Huawei
Huawei už tak moc nevydává mobilní telefony v našich končinách. Spíše se soustřeďuje na příslušenství jako hodinky a sluchátka. Sem tam se dočkáme ale i tabletu a jedna novinka první přichází k našim sousedům, ale co nevidět bude asi dostupná i u nás. Tablet se jmenuje Huawei MatePad 12 X 2025.
Další tablet do počtu
Jak už název napovídá, jedná se o 12palcový tablet v tenkém těle. To má necelých 6 milimetrů, což už bývá v této kategorii takovým standardem. O výkon se zde stará procesor Kirin, takže je jasné, že že netřeba hledat 5G. Ostatně tablet nemá ani LTE. Nabízí se jen WiFi a Bluetooth. Samotný displej je typu LCD s vysokým rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Navíc se jedná o panel s matnou úpravou pro snížení odlesků.
Po fotografické stránce se nabízí základní výbava, ale co asi potěší, je celkově 6 reproduktorů. Kromě toho je podporovaný stylus a samozřejmě i klávesnice. Může se tak jednat i o pracovní nástroj. Baterie má přes deset tisíc mAh a je podporováno 66W nabíjení. Čtečku otisků prstů zde nehledejte.
Novinka Huawei MatePad 12 X 2025 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 15 800 Kč a prodej je zahájen v Německu. Jedná se o vysokou sumu, zejména když tablet má systém HarmonyOS, který nemá Google služby a aplikace. Je nutné se spoléhat na ekosystém společnosti Huawei.
Specifikace Huawei MatePad 12 X 2025
- displej: 12 palců, 2800 x 1840 pixelů, až 1000 nitů, IPS, 144Hz
- procesor: Kirin T92B
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256 GB
- Harmony OS 4.3
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- přední – 8 MPx
- 6 reproduktorů
- WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB C (3.1 Gen 1)
- rozměry: 183 x 270 x 5,9 mm; 555 gramů
- baterie: 10 100 mAh + 66W
Zdroj: gizmochina.com
