Huawei MatePad 12 X 2025 je novinka za vysokou sumu

2025-10-09T19:59:44+02:00
• 10. 10. 2025#Ostatní

Zdroj: Huawei

Huawei už tak moc nevydává mobilní telefony v našich končinách. Spíše se soustřeďuje na příslušenství jako hodinky a sluchátka. Sem tam se dočkáme ale i tabletu a jedna novinka první přichází k našim sousedům, ale co nevidět bude asi dostupná i u nás. Tablet se jmenuje Huawei MatePad 12 X 2025.

Další tablet do počtu

Jak už název napovídá, jedná se o 12palcový tablet v tenkém těle. To má necelých 6 milimetrů, což už bývá v této kategorii takovým standardem. O výkon se zde stará procesor Kirin, takže je jasné, že že netřeba hledat 5G. Ostatně tablet nemá ani LTE. Nabízí se jen WiFi a Bluetooth. Samotný displej je typu LCD s vysokým rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Navíc se jedná o panel s matnou úpravou pro snížení odlesků.

Huawei MatePad 12 X 1024x922 1024x922x

Zdroj: Huawei

Po fotografické stránce se nabízí základní výbava, ale co asi potěší, je celkově 6 reproduktorů. Kromě toho je podporovaný stylus a samozřejmě i klávesnice. Může se tak jednat i o pracovní nástroj. Baterie má přes deset tisíc mAh a je podporováno 66W nabíjení. Čtečku otisků prstů zde nehledejte.

Novinka Huawei MatePad 12 X 2025 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 15 800 Kč a prodej je zahájen v Německu. Jedná se o vysokou sumu, zejména když tablet má systém HarmonyOS, který nemá Google služby a aplikace. Je nutné se spoléhat na ekosystém společnosti Huawei.

Specifikace Huawei MatePad 12 X 2025

  • displej: 12 palců, 2800 x 1840 pixelů, až 1000 nitů, IPS, 144Hz
  • procesor: Kirin T92B
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Harmony OS 4.3
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
    • přední – 8 MPx
  • 6 reproduktorů
  • WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB C (3.1 Gen 1)
  • rozměry: 183 x 270 x 5,9 mm; 555 gramů
  • baterie: 10 100 mAh + 66W

Zdroj: gizmochina.com

