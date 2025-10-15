Samsung chystá One UI 8.5 s novými AI funkcemi: co vše nabídne?

Zdroj: Dotekománie
Samsung i přes stále probíhající rozšiřování One UI 8 nezahálí. Už teď se připravuje na příchod nové generace své uživatelské nadstavby – One UI 8.5. Ta bude nejen postavená na Androidu 16 QPR2, ale přinese také kompletní vizuální proměnu systému a zásadní rozšíření funkcí umělé inteligence. V centru pozornosti jsou přitom nové nástroje Galaxy AI, které už nejsou exkluzivní jen pro čínský trh.
Co přinese One UI 8.5 a nové Galaxy AI funkce?
Samsung plánuje oficiálně představit One UI 8.5 společně s novou řadou smartphonů Galaxy S26 na začátku příštího roku. Už nyní však unikají informace o tom, co všechno nás čeká – a podle jihokorejského serveru ETNews půjde o pořádnou dávku chytré automatizace a asistence v reálném čase.
Mezi nejvýraznější novinky patří pětice funkcí, které využívají umělou inteligenci k analýze textu, obrazu i hlasu:
Meeting Assist: nástroj určený pro pracovní prostředí, který umožní překlad mluvených rozhovorů a prezentací v reálném čase. Ideální pro mezinárodní týmy nebo obchodní jednání bez jazykových bariér.
Touch Assistant: funkce navržená pro zvýšení efektivity čtení. Umělá inteligence zpracovává zobrazený text a nabízí jeho vylepšení, shrnutí či zvýraznění klíčových informací.
Social Composer: vylepšení pro uživatele sociálních sítí a nákupních aplikací. Na základě nahraných obrázků dokáže generovat příspěvky na sociální sítě. V e-shopech pak vytvoří recenzi produktu podle vašich nákupů – bez nutnosti cokoli psát.
Smart Clipboard: chytrá schránka s automatickými návrhy funkcí při zkopírování obsahu. Mezi možnostmi najdeme: opravení textu, shrnutí obsahu, překlad, přidávání do oblíbených, vyhledávání, nebo rovnou otevření obsahu.
AI notifikace ve stylu iOS
Podle posledních úniků Samsung vyvíjí také AI notifikace, které shrnou obsah přijatých zpráv nebo upozornění. Jde o funkci podobnou tomu, co Apple nabízí od iOS 17 – přehledná a srozumitelná shrnutí oznámení včetně návrhů akcí.
Galaxy AI mimo Čínu: Co se změní?
Doposud byly mnohé z výše uvedených AI funkcí dostupné výhradně pro čínský trh, kde Samsung spolupracuje s platformou Baidu a jejím LLM modelem Ernie AI. Důvodem jsou přísné regulační podmínky čínského internetu, které nedovolují využití západních modelů, jako je Google Gemini.
U One UI 8.5 se ale očekává, že se Galaxy AI rozšíří globálně a bude poháněné právě modelem Gemini, což může přinést odlišnosti ve funkcionalitě nebo výkonu. Je otázkou, zda verze AI pro mezinárodní trh nabídne více možností, nebo zda budou nástroje sjednocené napříč regiony.
Kdy se dočkáme nové verze One UI?
Samsung tradičně spouští první beta verze přelomových aktualizací zhruba tři měsíce před oficiálním uvedením. První beta One UI 8.5 by tak mohla být dostupná už koncem listopadu. Prioritu by měly mít modely Galaxy S25 a ohebné telefony Z Fold 7/Flip 7, následované novinkou Galaxy S26.
