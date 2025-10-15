Apple představil nové tablety iPad Pro, 11 a 13 palců

Apple představil nové tablety iPad Pro, 11 a 13 palců
2025-10-15T17:15:26+02:00
• 15. 10. 2025#iOS #Ostatní

Zdroj: Apple

Po nějaké době zde máme nové tablety od Applu, a to ty nejvybavenější. Konkrétně jsme se dočkali i nového procesoru Apple M5, což je asi největší vylepšení těchto novinek.

„Nový iPad Pro s čipem Apple další generace je náš dosud nejvyspělejší a nejvšestrannější iPad,“ říká John Ternus, senior viceprezident Apple pro vývoj hardwaru. „iPad Pro s čipem M5 přináší bezpočet možností pro kreativitu a produktivitu, představuje velký posun pro AI a grafiku, má superrychlé bezdrátové připojení a funkce iPadOS 26, co mění pravidla hry. Znovu posouvá hranice toho, co dokáže iPad.“

iPad Pro

Rovnou můžeme začít s cenou, která je nastavena u 11palcové verze iPad Pro nastavena od 26 990 Kč, 13palcový iPad Pro pak začíná na 36 990 Kč. To není zrovna málo, ale ostatně se jedná spíše o pracovní stroje a nebudou sloužit jen na hraní. Apple vyzdvihuje hlavně nový procesor Apple M5, který má v obou případech 9 jader, přičemž 3 jádra jsou výkonnostní a 6 jader pak úsporných. Grafika má celkem 10 jader. Součástí je i 16jádrový neurální režim. Celkem je zde 12 GB RAM. Tato data ale platí jen o 256GB a 512GB modelu.

Apple iPad Pro color lineups 251015 3840x3840x Apple iPad Pro thin design 251015 3840x3840x

Zdroj: Apple

Pokud byste si vybrali 1TB nebo 2TB verzi, tak se nabízí i jedno jádro více, tedy je zde sestava 4+6 jader. Grafika a ani Neurální režim nenabízí nějaké změny, ale operační paměť doznala navýšení na 16 GB. Všechny novinky mají navíc propustnost paměti 153 GB/s, takže je zde velký potenciál pro velmi náročné úlohy. V rámci hardwarové akcelerace se nabízí podpora pro H.264, HEVC, ProRes a ProRes RAW v 8K, k dispozici je i dekódování AV1.

Apple k novému procesoru:

  • Až 6,7× rychlejší 3D rendrování se sledováním paprsků v Octane X než na iPadu Pro s M12 a až 1,5× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
  • Až 6× rychlejší překódování videa ve Final Cutu Pro pro iPad než na iPadu Pro s M12 a až 1,2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
  • Až 4× rychlejší generování obrázků pomocí AI v Draw Things pro iPad než na iPadu Pro s M12 a až 2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
  • Až 3,7× rychlejší AI upscaling videa v DaVinci Resolve pro iPad než na iPadu Pro s M12 a až 2,3× rychlejší než na iPadu Pro s M4.

Na přední a zadní straně jsou 12MPx snímače, přičemž ten přední je typu Center Stage jako u nových iPhonů. Oba tablety mají samozřejmě 4 reproduktory. Je zajímavé, že tentokrát Apple použil svou novinku Apple N1 pro bezdrátovou komunikaci u WiFi verze. Je zde tedy podpora pro WiFi 7 a Bluetooth 6.0. Verze s mobilním připojením pak mají Apple C1X.

Apple iPad Pro Magic Keyboard 01 251015 3840x2160x Apple iPad Pro Magic Keyboard 02 251015 3840x2160x

Zdroj: Apple

Vzhledem k tomu, že se jedná o ty nejlepší kousky, tak nechybí podpora pro Thunderbolt / USB 4, díky čemuž se nabízí i DisplayPort, Thunderbolt 3 (až 40 Gb/s) a USB 4 (až 40 Gb/s).

Dostupnost na českém trhu je od 22. října, ale již nyní jde novinky předobjednat. Apple ještě uvádí následující informace k příslušenství:

  • S novým iPadem Pro jsou kompatibilní Apple Pencil Pro a Apple Pencil (USB‑C). Apple Pencil Pro je k dostání za 2 990 Kč nebo za 3 490 Kč se slevou pro školství. Apple Pencil (USB‑C) je k dostání za 1 990 Kč nebo za 1 790 Kč se slevou pro školství.
  • Magic Keyboard k iPadu Pro se prodává v černé a bílé. 11palcový Magic Keyboard se prodává za 8 490 Kč, 13palcový Magic Keyboard za 8 690 Kč. Pro školství je cena 11palcového i 13palcového Magic Keyboardu 7 990 Kč.
  • Magic Keyboard k iPadu Air s čipem M3 se teď prodává v černé a je kompatibilní s 11palcovým a 13palcovým iPadem Air. 11palcový Magic Keyboard se prodává za 8 490 Kč, 13palcový Magic Keyboard za 8 690 Kč. Pro školství je cena 11palcového i 13palcového Magic Keyboardu 7 990 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Už vám volali kyberšmejdi? AI babička jde s nimi do souboje 😈

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat