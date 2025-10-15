Apple představil nové tablety iPad Pro, 11 a 13 palců

Zdroj: Apple
Po nějaké době zde máme nové tablety od Applu, a to ty nejvybavenější. Konkrétně jsme se dočkali i nového procesoru Apple M5, což je asi největší vylepšení těchto novinek.
„Nový iPad Pro s čipem Apple další generace je náš dosud nejvyspělejší a nejvšestrannější iPad,“ říká John Ternus, senior viceprezident Apple pro vývoj hardwaru. „iPad Pro s čipem M5 přináší bezpočet možností pro kreativitu a produktivitu, představuje velký posun pro AI a grafiku, má superrychlé bezdrátové připojení a funkce iPadOS 26, co mění pravidla hry. Znovu posouvá hranice toho, co dokáže iPad.“
iPad Pro
Rovnou můžeme začít s cenou, která je nastavena u 11palcové verze iPad Pro nastavena od 26 990 Kč, 13palcový iPad Pro pak začíná na 36 990 Kč. To není zrovna málo, ale ostatně se jedná spíše o pracovní stroje a nebudou sloužit jen na hraní. Apple vyzdvihuje hlavně nový procesor Apple M5, který má v obou případech 9 jader, přičemž 3 jádra jsou výkonnostní a 6 jader pak úsporných. Grafika má celkem 10 jader. Součástí je i 16jádrový neurální režim. Celkem je zde 12 GB RAM. Tato data ale platí jen o 256GB a 512GB modelu.
Zdroj: Apple
Pokud byste si vybrali 1TB nebo 2TB verzi, tak se nabízí i jedno jádro více, tedy je zde sestava 4+6 jader. Grafika a ani Neurální režim nenabízí nějaké změny, ale operační paměť doznala navýšení na 16 GB. Všechny novinky mají navíc propustnost paměti 153 GB/s, takže je zde velký potenciál pro velmi náročné úlohy. V rámci hardwarové akcelerace se nabízí podpora pro H.264, HEVC, ProRes a ProRes RAW v 8K, k dispozici je i dekódování AV1.
Apple k novému procesoru:
- Až 6,7× rychlejší 3D rendrování se sledováním paprsků v Octane X než na iPadu Pro s M12 a až 1,5× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 6× rychlejší překódování videa ve Final Cutu Pro pro iPad než na iPadu Pro s M12 a až 1,2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 4× rychlejší generování obrázků pomocí AI v Draw Things pro iPad než na iPadu Pro s M12 a až 2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 3,7× rychlejší AI upscaling videa v DaVinci Resolve pro iPad než na iPadu Pro s M12 a až 2,3× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
Na přední a zadní straně jsou 12MPx snímače, přičemž ten přední je typu Center Stage jako u nových iPhonů. Oba tablety mají samozřejmě 4 reproduktory. Je zajímavé, že tentokrát Apple použil svou novinku Apple N1 pro bezdrátovou komunikaci u WiFi verze. Je zde tedy podpora pro WiFi 7 a Bluetooth 6.0. Verze s mobilním připojením pak mají Apple C1X.
Zdroj: Apple
Vzhledem k tomu, že se jedná o ty nejlepší kousky, tak nechybí podpora pro Thunderbolt / USB 4, díky čemuž se nabízí i DisplayPort, Thunderbolt 3 (až 40 Gb/s) a USB 4 (až 40 Gb/s).
Dostupnost na českém trhu je od 22. října, ale již nyní jde novinky předobjednat. Apple ještě uvádí následující informace k příslušenství:
- S novým iPadem Pro jsou kompatibilní Apple Pencil Pro a Apple Pencil (USB‑C). Apple Pencil Pro je k dostání za 2 990 Kč nebo za 3 490 Kč se slevou pro školství. Apple Pencil (USB‑C) je k dostání za 1 990 Kč nebo za 1 790 Kč se slevou pro školství.
- Magic Keyboard k iPadu Pro se prodává v černé a bílé. 11palcový Magic Keyboard se prodává za 8 490 Kč, 13palcový Magic Keyboard za 8 690 Kč. Pro školství je cena 11palcového i 13palcového Magic Keyboardu 7 990 Kč.
- Magic Keyboard k iPadu Air s čipem M3 se teď prodává v černé a je kompatibilní s 11palcovým a 13palcovým iPadem Air. 11palcový Magic Keyboard se prodává za 8 490 Kč, 13palcový Magic Keyboard za 8 690 Kč. Pro školství je cena 11palcového i 13palcového Magic Keyboardu 7 990 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře