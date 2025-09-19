Google Mapy dostávají upravený design, je praktičtější

Google Mapy dostávají upravený design, je praktičtější
2025-09-19T09:00:46+02:00
• 19. 9. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

S představením Androidu 16 jsme se dočkali i nového designového směru Material 3 Expressive, který se dostává do aplikací nezávisle na verzi operačního systému. Google ale nedělá dramatické změny, pokud jde o konkrétní aplikace. Spíše zavádí postupně nový design po částech. Nyní je na řadě aplikace Google Mapy, přičemž na první pohled budete asi těžce hledat rozdíly, ale jsou tu.

I praktičtější

Když se podíváte na první snímky obrazovek níže, tak asi na první pohled nenajdete změny. Každý snímek je z jiného zařízení, tak například horní část je trochu rozdílná, ale to je asi jediné, čeho si jde všimnout. Když se ale zaměříte na spodní část, tak u nové verze nejsou vidět obrázky, tedy jejich začátek. To ale není celá změna, ta podstatnější se nachází při vytažení informací o bodu zájmu.

Google Maps old 1 1080x2340x Google Maps M3 Expressive 1 1080x2424x

Stará vs. nová verze; Zdroj: 9to5google

Zde je změn více, a to nejen v barvičkách. Na prvním snímku můžete vidět, že hlavní ovládací tlačítka nebo spíše možnosti se nachází v horní části displeje, takže dosažení prstem/palcem je o hodně komplikovanější u větších displejů. Nová verze má tato tlačítko připnutá dole, takže můžete jednoduše procházet a případně hned kliknout na navigaci bez toho, aniž byste se snažili dosáhnout prstem na horní část displeje.

Google Maps old 2 1080x2340x Google Maps M3 Expressive 2 1080x2424x

Stará vs. nová verze; Zdroj: 9to5google

Současně došlo k přesunutí záložek/tabů na horní část, tedy jednotlivé sekce informací u daného bodu zájmu. Zde se ale nemusíte snažit dosáhnout na ně, jelikož funguje gesto posouvání obsahu v horizontální rovině. Poslední změna se odehrála u jednotlivých sekcí, které jsou výraznější odděleny jinou barvou pozadí a došlo k zakulacení. Podstatnější je ale asi samotná rošáda tlačítek. Aplikace tak nabídne pohodlnější ovládání. Tato změna by se měla postupně dostat k uživatelů v horizontu týdnů.

Zdroj: 9to5google.com

