Google Fotky dostanou vylepšený editor textu

Google si začal pohrávat ve své aplikaci Google Fotky s možností jednoduchého třídění. Ve vylepšování ale nepřestává a nyní zde máme náznaky další úpravy, která se dotkne vkládání textu do obsahu.
Editor textu
Možnost vložení textu do fotky nebo videa není novinka. Už nyní se nabízí tato možnost, ale samotné nastavení textu je omezeno více méně jen na barvu. Nějaké pokročilejší možnosti zcela chybí. Zdrojový kód ale obsahuje novou verzi editoru, která nabídne širší možnosti.
Jak můžete vidět na snímcích obrazovek níže, tak se editor značně rozšíří. Nově bude možné si vybrat zarovnání, styl písma a také pozadí. Současně došlo na úpravu zobrazovaného textu, kde se v levém horním rou nachází možnost pro smazání prvku.
Zatím se podařilo aktivovat novinku jen u editoru videí, ale předpokládáme, že stejné možnosti budou i u fotek. Jde sice o drobné rozšíření, ale rozhodně jde o pokrok v toto oblasti. Kdy se novinka dostane do stabilní verze aplikace, zatím nevíme, ale je možné, že ji Google jen aktivuje skrze své servery.
