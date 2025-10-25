Google Fotky dostanou vylepšený editor textu

2025-10-24T19:01:11+02:00
• 25. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Google si začal pohrávat ve své aplikaci Google Fotky s možností jednoduchého třídění. Ve vylepšování ale nepřestává a nyní zde máme náznaky další úpravy, která se dotkne vkládání textu do obsahu.

Editor textu

Možnost vložení textu do fotky nebo videa není novinka. Už nyní se nabízí tato možnost, ale samotné nastavení textu je omezeno více méně jen na barvu. Nějaké pokročilejší možnosti zcela chybí. Zdrojový kód ale obsahuje novou verzi editoru, která nabídne širší možnosti.

Jak můžete vidět na snímcích obrazovek níže, tak se editor značně rozšíří. Nově bude možné si vybrat zarovnání, styl písma a také pozadí. Současně došlo na úpravu zobrazovaného textu, kde se v levém horním rou nachází možnost pro smazání prvku.

google photos new text font styles scaledjpg 1152x2560x google photos new text font colors scaledjpg 1152x2560x

Zdroj: androidauthority

Zatím se podařilo aktivovat novinku jen u editoru videí, ale předpokládáme, že stejné možnosti budou i u fotek. Jde sice o drobné rozšíření, ale rozhodně jde o pokrok v toto oblasti. Kdy se novinka dostane do stabilní verze aplikace, zatím nevíme, ale je možné, že ji Google jen aktivuje skrze své servery.

Zdroj: androidauthority.com

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

