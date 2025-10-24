Vivo a iQOO nabízí nové hodinky Watch GT 2

Vivo a iQOO nabízí nové hodinky Watch GT 2
2025-10-24T22:00:38+02:00
• 24. 10. 2025#Ostatní

Vivo Watch GT 2 | Zdroj: Gizmochina

Čínské značky Vivo a iQOO ze stejné mateřské firmy BBK Electronics vydávají s několikadenním rozestupem zcela totožné chytré hodinky nesoucí název Watch GT 2. Tento přírůstek za poměrně nízkou cenu dostal víc než konkurenceschopnou výbavu, kde jednoznačně vyniká kvalitní displej, nadstandardní výdrž baterie nebo funkce umělé inteligence pod kontrolou DeepSeek.

Sázka na jednoduchost

Pouzdro z hliníkové slitiny zepředu vyplňuje 2,07palcový AMOLED displej s mírným 2,5D zakřivením ze všech stran. Ten si také připisuje rozlišení 514 x 432 pixelů či oblíbenou funkci Always-on Display. Celková výdrž se liší podle vybrané verze. Majitelé eSIM verze (595 mAh) mohou počítat maximálně s 8denní výdrží, kdežto základní Bluetooth varianta (695 mAh) zvládne až 33 dnů provozu.

vivo watch gt2 2 1905x555x

Vivo Watch GT 2 | Zdroj: Fonearena

Předinstalovaná platforma Blue OS 3.0 obsahuje přes 100 sportovních režimů a virtuálního asistenta s umělou inteligencí, která využívá modely od firmy DeepSeek. Uživatelské rozhraní třeba umožňuje zaznamenávání menstruačních cyklů, sledování hladiny stresu nebo dechové tréninky. Samozřejmostí je reproduktor s mikrofonem pro vyřizování hovorů nebo snímače sledující tepovou frekvenci a okysličení krve.

iqoo Watch GT 2 4 1992x570x

iQOO Watch GT 2 | Zdroj: Fonearena

Z výpisu výbavy ještě musíme vypíchnout funkci Bluetooth 5.4, možnost volání přes LTE (u eSIM verze), technologii NFC pro placení v obchodech nebo podporu všech satelitních systémů včetně GPS. Oficiální prodej startuje během tohoto měsíce za cenu zhruba od 1 466 Kč. U eSIM verze byla nastavena cenovka na cca 2 054 Kč.

iqoo Watch GT 2 2 690x920x iqoo Watch GT 2 1 690x920x iqoo Watch GT 2 3 690x920x

iQOO Watch GT 2 | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat