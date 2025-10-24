Vivo a iQOO nabízí nové hodinky Watch GT 2

Vivo Watch GT 2 | Zdroj: Gizmochina
Čínské značky Vivo a iQOO ze stejné mateřské firmy BBK Electronics vydávají s několikadenním rozestupem zcela totožné chytré hodinky nesoucí název Watch GT 2. Tento přírůstek za poměrně nízkou cenu dostal víc než konkurenceschopnou výbavu, kde jednoznačně vyniká kvalitní displej, nadstandardní výdrž baterie nebo funkce umělé inteligence pod kontrolou DeepSeek.
Sázka na jednoduchost
Pouzdro z hliníkové slitiny zepředu vyplňuje 2,07palcový AMOLED displej s mírným 2,5D zakřivením ze všech stran. Ten si také připisuje rozlišení 514 x 432 pixelů či oblíbenou funkci Always-on Display. Celková výdrž se liší podle vybrané verze. Majitelé eSIM verze (595 mAh) mohou počítat maximálně s 8denní výdrží, kdežto základní Bluetooth varianta (695 mAh) zvládne až 33 dnů provozu.
Předinstalovaná platforma Blue OS 3.0 obsahuje přes 100 sportovních režimů a virtuálního asistenta s umělou inteligencí, která využívá modely od firmy DeepSeek. Uživatelské rozhraní třeba umožňuje zaznamenávání menstruačních cyklů, sledování hladiny stresu nebo dechové tréninky. Samozřejmostí je reproduktor s mikrofonem pro vyřizování hovorů nebo snímače sledující tepovou frekvenci a okysličení krve.
Z výpisu výbavy ještě musíme vypíchnout funkci Bluetooth 5.4, možnost volání přes LTE (u eSIM verze), technologii NFC pro placení v obchodech nebo podporu všech satelitních systémů včetně GPS. Oficiální prodej startuje během tohoto měsíce za cenu zhruba od 1 466 Kč. U eSIM verze byla nastavena cenovka na cca 2 054 Kč.
Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com
