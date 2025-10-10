Gemini pro Android prochází úpravami

2025-10-10T13:41:24+02:00
• 10. 10. 2025#AI #Android

Zdroj: The Verge

Aplikace Gemini od Googlu je takovým menším centrem pro všechny možnosti AI, které se v základu nabízí. Google se hodně stará o novinky, ale nezapomíná ani na aplikaci jako takovou, tedy z pohledu uživatelského prostředí.

Google AI vyhledávání přichází do Česka jako Režim AI

Aplikace Gemini s úpravami

Google u této aplikace nasazuje stejnou strategii úprav jako u svých nejpopulárnějších. Tedy že raději zavádí drobnější změny postupně, než aby po nějakém čase vše změnil najednou a všude. Rozhodně jde ale vidět, že se něco děje. Například spodní panel již není v zaobleném obdélníku, ale má jen zvýrazněnou horní část. Současně došlo na redukci možností, respektive se nabízí jedno tlačítko, které ukrývá všechny varianty tohoto modelu.

Gemini model picker redesign 1 1260x2736x Gemini app prompt bar redesign weather 1280x2856x

Zdroj: 9to5google

Google také přesunul výběr použitého modelu z horní části aplikace do spodní, hned vedle mikrofonu. Nemusíte tedy přechytávat mobil, vše je dosažitelnější na palec. Další změna se odehrála v přesunutí textu, že by si měl uživatel ověřovat informace. Již není na absolutním konci aplikace, nýbrž se nachází na konci dané konverzace.

Postupně se tyto změny objevují a například u nás ještě chybí rychlé volby, které mají být uprostřed obrazovky při spuštění aplikace.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

