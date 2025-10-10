Gemini pro Android prochází úpravami

Zdroj: The Verge
Aplikace Gemini od Googlu je takovým menším centrem pro všechny možnosti AI, které se v základu nabízí. Google se hodně stará o novinky, ale nezapomíná ani na aplikaci jako takovou, tedy z pohledu uživatelského prostředí.
Google AI vyhledávání přichází do Česka jako Režim AI
Aplikace Gemini s úpravami
Google u této aplikace nasazuje stejnou strategii úprav jako u svých nejpopulárnějších. Tedy že raději zavádí drobnější změny postupně, než aby po nějakém čase vše změnil najednou a všude. Rozhodně jde ale vidět, že se něco děje. Například spodní panel již není v zaobleném obdélníku, ale má jen zvýrazněnou horní část. Současně došlo na redukci možností, respektive se nabízí jedno tlačítko, které ukrývá všechny varianty tohoto modelu.
Google také přesunul výběr použitého modelu z horní části aplikace do spodní, hned vedle mikrofonu. Nemusíte tedy přechytávat mobil, vše je dosažitelnější na palec. Další změna se odehrála v přesunutí textu, že by si měl uživatel ověřovat informace. Již není na absolutním konci aplikace, nýbrž se nachází na konci dané konverzace.
Postupně se tyto změny objevují a například u nás ještě chybí rychlé volby, které mají být uprostřed obrazovky při spuštění aplikace.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře