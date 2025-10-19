Neomezená mobilní data a volání: Cenově dostupný tarif pod 500 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

Neomezená mobilní data a volání: Cenově dostupný tarif pod 500 Kč
2025-10-19T14:30:00+02:00
• 19. 10. 2025#Mobilní operátoři

V oblasti mobilních komunikací je pro uživatele klíčová spolehlivost, transparentnost a odpovídající poměr ceny a výkonu. Společnost NejPřipojení.cz nabízí stálou řadu mobilních paušálů, které efektivně kombinují neomezené volání, SMS a velkorysý objem dat, přičemž nejvyšší tarif s neomezenými daty je dostupný za 499 Kč měsíčně.

Stabilní řešení bez nutnosti závazku

Hlavní konkurenční výhodou a stavebním kamenem nabídky je absence jakéhokoli dlouhodobého závazku. Uživatelé tak mají plnou kontrolu nad svým tarifem a mohou jej kdykoli bez sankcí změnit nebo ukončit. Tato flexibilita je v současném digitálním prostředí vysoce ceněná.

NejPřipojení.cz navíc usnadňuje přechod novým zákazníkům, pro které zajišťuje plynulé přenesení stávajícího telefonního čísla. Tarify jsou dostupné i samostatně, bez nutnosti objednávat další služby, což zjednodušuje celý proces aktivace. Jako doplňkový benefit je ke každému paušálu možné získat službu NejPřipojení TV (IPTV) na šest měsíců za zvýhodněnou cenu 1 Kč měsíčně.

Přehled tarifů: Od optimalizovaných dat k plné svobodě

Nabídka je strukturována do tří hlavních úrovní, aby pokryla spektrum potřeb moderního uživatele, od občasného brouzdání po intenzivní využívání streamovacích služeb a cloudu.

Cena (Kč/měsíc)Volání & SMSMobilní dataSegment uživatelů
399Neomezené8 GBStandardní užívání (e-mail, navigace)
429Neomezené10 GBAktivní komunikace a sociální sítě
499NeomezenéNeomezená dataMaximální datová volnost pro streaming a práci

Tarif s neomezenými daty za 499 Kč představuje cenově efektivní volbu pro uživatele, kteří vyžadují neustálé a neomezené připojení v mobilní síti.

