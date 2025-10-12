Samsung Galaxy Watch by mohly umět včas odhalit srdeční selhání

Zdroj: Dotekománie
Samsung chystá průlomovou aktualizaci svých chytrých hodinek. Ty by mohly nově umět včasně odhalit skryté riziko srdečního selhání. Díky nové funkci, která detekuje dysfunkci levé srdeční komory (LVSD), se Galaxy Watch posouvají od fitness pomocníků k serióznímu nástroji pro sledování zdraví.
Galaxy Watch jako inteligentní EKG nástroj na zápěstí
Dysfunkce levé srdeční komory (LVSD – Left Ventricular Systolic Dysfunction) je stav, kdy hlavní komora srdce ztrácí schopnost se efektivně stahovat a pumpovat krev do těla. Tato porucha často probíhá bez jakýchkoli symptomů, ale podle odborníků stojí za přibližně polovinou všech případů srdečního selhání.
Včasné odhalení LVSD může významně snížit riziko hospitalizace i úmrtnosti. Pacienti, u nichž je porucha diagnostikována dříve, než se projeví symptomy, mají díky včasné léčbě mnohem vyšší šanci na dlouhodobé zlepšení zdravotního stavu.
Jak toho chce Samsung dosáhnout? Partnerství se startupem Medical AI
Aby Samsung tuto technologii mohl integrovat do hodinek, spojil síly s jihokorejskou společností Medical AI, která se specializuje na analýzu EKG pomocí umělé inteligence. Jejich algoritmus je v současnosti nasazen ve více než 100 nemocnicích v Jižní Koreji, kde měsíčně analyzuje přes 120 000 pacientů pomocí standardních EKG monitorů.
Samsung tento algoritmus integruje do svých chytrých hodinek, kde ho spojil s optickým senzorem srdečního tepu (PPG). Díky tomu lze funkci využívat bez nutnosti připojení externího EKG zařízení.
První schválení přichází z Jižní Koreje
Funkce detekce LVSD již získala regulační schválení od korejského ministerstva pro potraviny a léčiva (MFDS). Samsung se tak stal vůbec prvním výrobcem, který tuto technologii přináší do běžně dostupného nositelného zařízení.
Na rozdíl od konkurenčních firem, jako jsou Apple nebo Google, které většinu svých zdravotních funkcí podrobují schválení od FDA v USA, Samsung zatím označuje tuto novinku jako „nástroj pro obecnou pohodu“ (general wellness). To znamená, že se nejedná o oficiální lékařskou diagnostiku, a funkce tak bude pravděpodobně nasazena nejdříve na korejském trhu.
Samsung v posledních letech postupně rozšiřuje své zdravotní portfolio v aplikaci Samsung Health – od sledování spánku a fyzické aktivity, přes možnost konzultací s lékařem na dálku až po správu receptů. Detekce LVSD pomocí AI tak logicky zapadá do strategie, která proměňuje chytré hodinky v nástroj pro prevenci vážných onemocnění.
Kdy a kde se novinka objeví?
Samsung zatím neoznámil přesný termín spuštění funkce ani seznam podporovaných modelů. Vzhledem k načasování a důležitosti oznámení se ale očekává, že půjde o klíčovou funkci připravované řady Galaxy Watch 8.
