Chrome pro Android dostane Material 3 Expressive design

Chrome pro Android dostane Material 3 Expressive design
2025-08-16T18:00:58+02:00
• 16. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Chrome je poměrně jednoduchou aplikací, co se týče základního designu. Více záleží na webových stránkách, i tak se každou chvíli objeví nějaká novinka. Asi ta nejvíce prezentovaná změna z poslední doby je právě možnost přesunutí adresního řádku. Nyní zde máme grafické vylepšení.

Skvělá zpráva, v Chrome se konečně dočkáme svislých karet

Více pořádku

Chrome pro Android má relativně rozsáhlé nastavení, ale po grafické stránce není moc přehledné. Jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky, je relativně komplikovanější rozlišit název sekce od samotné položky. Rozdíl je jen v použití tenké linky mezi prvky.

google chrome old new 0x0x

Zdroj: androidpolice

Aktuálně se chystá implementace Material 3 Expressive designu právě do nastavení aplikace Chrome. Díky tomu došlo na výraznější oddělení názvů sekcí od jednotlivých položek. Na druhou stranu je zde více světle šedé barvy v případě tmavého režimu.

google chrome old new 2 0x0x google chrome old new 3 0x0x

Zdroj: androidpolice

I tak se zřejmě vylepšila čitelnost a navigace v samotném nastavení. Zatím ale nevíme, jestli to bude jediná změna a jestli se ještě něco nezmění. Novinka se teprve chystá a ve stabilní verzi aplikace se objeví později.

Zdroje: androidpolice.com, x.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Vodafone
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat