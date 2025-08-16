Chrome pro Android dostane Material 3 Expressive design

Zdroj: Dotekomanie.cz
Chrome je poměrně jednoduchou aplikací, co se týče základního designu. Více záleží na webových stránkách, i tak se každou chvíli objeví nějaká novinka. Asi ta nejvíce prezentovaná změna z poslední doby je právě možnost přesunutí adresního řádku. Nyní zde máme grafické vylepšení.
Skvělá zpráva, v Chrome se konečně dočkáme svislých karet
Více pořádku
Chrome pro Android má relativně rozsáhlé nastavení, ale po grafické stránce není moc přehledné. Jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky, je relativně komplikovanější rozlišit název sekce od samotné položky. Rozdíl je jen v použití tenké linky mezi prvky.
Aktuálně se chystá implementace Material 3 Expressive designu právě do nastavení aplikace Chrome. Díky tomu došlo na výraznější oddělení názvů sekcí od jednotlivých položek. Na druhou stranu je zde více světle šedé barvy v případě tmavého režimu.
I tak se zřejmě vylepšila čitelnost a navigace v samotném nastavení. Zatím ale nevíme, jestli to bude jediná změna a jestli se ještě něco nezmění. Novinka se teprve chystá a ve stabilní verzi aplikace se objeví později.
