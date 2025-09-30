Apple testuje novou generaci Siri pomocí interní aplikace ve stylu ChatGPT

Zdroj: Apple
Apple připravuje významnou proměnu svého hlasového asistenta Siri. K tomu využívá interní testovací aplikaci, která se funkčně i vizuálně podobá populárnímu chatbotu ChatGPT. Ačkoliv se tento nástroj nikdy nedostane k veřejnosti, hraje zásadní roli v interním vývoji nové Siri.
Interní chatbot jako vývojové prostředí pro novou Siri
Podle informací agentury Bloomberg slouží nová aplikace výhradně pro interní potřeby Applu. Testovací prostředí umožňuje vývojářům simulovat běžné konverzace a hodnotit, jak si chystaná Siri poradí s různými tématy a scénáři. Systém umí uchovávat historii komunikace, navazovat na předchozí dotazy a vést delší, tematicky strukturované rozhovory. Tím se urychluje vývoj a zároveň umožňuje přesnější hodnocení budoucího uživatelského zážitku.
Apple přesto veřejně zdůrazňuje, že chatbotová forma ala ChatGPT není cílovým řešením. Vedení firmy se dlouhodobě vyjadřuje skepticky k odděleným chatbotům. Místo toho chce, aby umělá inteligence byla plně integrována do každodenního používání systému – přirozeně, nenápadně a ve prospěch uživatele.
Dvě verze Siri: vlastní technologie i spolupráce s konkurencí
Vývoj nové Siri probíhá ve dvou liniích současně. Apple testuje jednak verzi založenou na vlastních AI modelech, a paralelně zkoumá i variantu využívající technologii od jiných společností, například Googlu. Cílem je vyhodnotit, která verze nabídne lepší výsledky při zachování vysokých standardů ochrany soukromí. Uvedení přepracovaného asistenta Apple plánuje na jaro příštího roku.
Mezi nově připravované funkce patří schopnost reagovat na osobní kontext, spouštět akce v aplikacích bez nutnosti manuálního ovládání nebo efektivněji porozumět komplexním dotazům. Apple tak míří ke skutečně chytrému asistentovi, který bude méně reaktivní a více proaktivní.
Souběžně s vývojem nové Siri pracuje Apple i na projektu s názvem „Answers“. Ten má nabídnout uživatelům zážitek podobný ChatGPT, ovšem s využitím výhradně vlastních AI technologií. Cílem je vytvořit inteligentní a přitom bezpečné vyhledávání, které bude plně respektovat soukromí uživatele, a nabídne odpovědi založené na kontextu, personalizaci a integraci s ekosystémem Applu.
Zdroj: 9to5mac.com
