Apple testuje novou generaci Siri pomocí interní aplikace ve stylu ChatGPT

Apple testuje novou generaci Siri pomocí interní aplikace ve stylu ChatGPT
2025-09-30T16:00:41+02:00
• 30. 9. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Apple

Apple připravuje významnou proměnu svého hlasového asistenta Siri. K tomu využívá interní testovací aplikaci, která se funkčně i vizuálně podobá populárnímu chatbotu ChatGPT. Ačkoliv se tento nástroj nikdy nedostane k veřejnosti, hraje zásadní roli v interním vývoji nové Siri.

Interní chatbot jako vývojové prostředí pro novou Siri

Podle informací agentury Bloomberg slouží nová aplikace výhradně pro interní potřeby Applu. Testovací prostředí umožňuje vývojářům simulovat běžné konverzace a hodnotit, jak si chystaná Siri poradí s různými tématy a scénáři. Systém umí uchovávat historii komunikace, navazovat na předchozí dotazy a vést delší, tematicky strukturované rozhovory. Tím se urychluje vývoj a zároveň umožňuje přesnější hodnocení budoucího uživatelského zážitku.

Apple přesto veřejně zdůrazňuje, že chatbotová forma ala ChatGPT není cílovým řešením. Vedení firmy se dlouhodobě vyjadřuje skepticky k odděleným chatbotům. Místo toho chce, aby umělá inteligence byla plně integrována do každodenního používání systému – přirozeně, nenápadně a ve prospěch uživatele.

apple intelligence 1194x664x

Zdroj: Techradar

Dvě verze Siri: vlastní technologie i spolupráce s konkurencí

Vývoj nové Siri probíhá ve dvou liniích současně. Apple testuje jednak verzi založenou na vlastních AI modelech, a paralelně zkoumá i variantu využívající technologii od jiných společností, například Googlu. Cílem je vyhodnotit, která verze nabídne lepší výsledky při zachování vysokých standardů ochrany soukromí. Uvedení přepracovaného asistenta Apple plánuje na jaro příštího roku.

Mezi nově připravované funkce patří schopnost reagovat na osobní kontext, spouštět akce v aplikacích bez nutnosti manuálního ovládání nebo efektivněji porozumět komplexním dotazům. Apple tak míří ke skutečně chytrému asistentovi, který bude méně reaktivní a více proaktivní.

Souběžně s vývojem nové Siri pracuje Apple i na projektu s názvem „Answers“. Ten má nabídnout uživatelům zážitek podobný ChatGPT, ovšem s využitím výhradně vlastních AI technologií. Cílem je vytvořit inteligentní a přitom bezpečné vyhledávání, které bude plně respektovat soukromí uživatele, a nabídne odpovědi založené na kontextu, personalizaci a integraci s ekosystémem Applu.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat