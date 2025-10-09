Zvednout to? – Česká aplikace, která ukončuje obtěžování: Blokuje podvodné hovory i SMS KOMERČNÍ ČLÁNEK

Zvednout to? – Česká aplikace, která ukončuje obtěžování: Blokuje podvodné hovory i SMS
2025-10-09T14:30:05+02:00
• 9. 10. 2025#Aplikace #iOS

Mobilní aplikace Zvednout to? představuje jedno z nejúčinnějších řešení na trhu v boji proti stále agresivnějšímu telemarketingu a finančním podvodům. Tato česká aplikace, dostupná již od roku 2016, si získala důvěru přes 70 000 uživatelů a je hodnocena jako nejlepší česká aplikace na blokování hovorů v App Store. Klíčem k její účinnosti je robustní a neustále aktualizovaná databáze, která kombinuje technologie a komunitní zapojení.

Komplexní ochrana proti hovorům a SMS

Základní funkcí aplikace je spolehlivá identifikace a blokování podezřelých čísel. Aplikace umí hovory rovnou zablokovat, nebo je pouze označit (například jako Podvodný hovor nebo Telemarketing), a to na základě uživatelského nastavení. Databáze momentálně obsahuje přes 52 000 čísel, přičemž 78 % z nich je klasifikováno jako obtěžující, primárně telemarketing a podvodné finanční služby.

zvednoutto 6 iphone 876x1809x zvednoutto 4 iphone 876x1809x zvednoutto 5 iphone 876x1809x

Kromě hovorů se aplikace zaměřuje i na ochranu před podvodnými SMS zprávami. Podvodné zprávy od neznámých odesílatelů, často s tématikou podvodu, reklamy či hazardu , jsou automaticky přesměrovány do speciální složky „Nevyžádané“ nebo „Reklamy“. Díky pravidelnému hlášení od uživatelů aplikace neustále vyvíjí nová pravidla, která zajišťují optimální ochranu proti aktuálním typům podvodů.

Komunitní síla a respekt k soukromí

Vysoké účinnosti aplikace je dosaženo díky zapojení tisíců uživatelů, kteří denně hlásí nová obtěžující čísla a zprávy. Databáze je na zařízeních všech uživatelů aktualizována každý den, což zajišťuje okamžitou reakci na nové hrozby.

Zajímavostí je, že databáze se rozrůstá i o pozitivní čísla, především řidičů kurýrních služeb, jako jsou Česká pošta, Rohlík a PPL, což zvyšuje komfort uživatelů při čekání na zásilky.

Velký důraz je kladen na soukromí. Aplikace byla navržena tak, aby žádná data nebyla odesílána na servery Zvednout to? , a navíc funguje i bez připojení k internetu po úvodní aktivaci. Uživatelé mají také možnost spravovat si vlastní seznamy čísel a kontaktů. Do budoucna se plánuje rozšíření blokování hovorů na celé předvolby a zlepšení ochrany před zahraničními čísly.

Stahovat můžete na App Store!

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat