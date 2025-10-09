Zvednout to? – Česká aplikace, která ukončuje obtěžování: Blokuje podvodné hovory i SMS

Mobilní aplikace Zvednout to? představuje jedno z nejúčinnějších řešení na trhu v boji proti stále agresivnějšímu telemarketingu a finančním podvodům. Tato česká aplikace, dostupná již od roku 2016, si získala důvěru přes 70 000 uživatelů a je hodnocena jako nejlepší česká aplikace na blokování hovorů v App Store. Klíčem k její účinnosti je robustní a neustále aktualizovaná databáze, která kombinuje technologie a komunitní zapojení.
Komplexní ochrana proti hovorům a SMS
Základní funkcí aplikace je spolehlivá identifikace a blokování podezřelých čísel. Aplikace umí hovory rovnou zablokovat, nebo je pouze označit (například jako Podvodný hovor nebo Telemarketing), a to na základě uživatelského nastavení. Databáze momentálně obsahuje přes 52 000 čísel, přičemž 78 % z nich je klasifikováno jako obtěžující, primárně telemarketing a podvodné finanční služby.
Kromě hovorů se aplikace zaměřuje i na ochranu před podvodnými SMS zprávami. Podvodné zprávy od neznámých odesílatelů, často s tématikou podvodu, reklamy či hazardu , jsou automaticky přesměrovány do speciální složky „Nevyžádané“ nebo „Reklamy“. Díky pravidelnému hlášení od uživatelů aplikace neustále vyvíjí nová pravidla, která zajišťují optimální ochranu proti aktuálním typům podvodů.
Komunitní síla a respekt k soukromí
Vysoké účinnosti aplikace je dosaženo díky zapojení tisíců uživatelů, kteří denně hlásí nová obtěžující čísla a zprávy. Databáze je na zařízeních všech uživatelů aktualizována každý den, což zajišťuje okamžitou reakci na nové hrozby.
Zajímavostí je, že databáze se rozrůstá i o pozitivní čísla, především řidičů kurýrních služeb, jako jsou Česká pošta, Rohlík a PPL, což zvyšuje komfort uživatelů při čekání na zásilky.
Velký důraz je kladen na soukromí. Aplikace byla navržena tak, aby žádná data nebyla odesílána na servery Zvednout to? , a navíc funguje i bez připojení k internetu po úvodní aktivaci. Uživatelé mají také možnost spravovat si vlastní seznamy čísel a kontaktů. Do budoucna se plánuje rozšíření blokování hovorů na celé předvolby a zlepšení ochrany před zahraničními čísly.
