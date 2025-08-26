Spotify zavádí soukromé konverzace, jelikož komunikačních platforem nikdy není dost?

Zdroj: Dotekománie
Spotify je jednoznačně hudební služba, kde očekáváte mnoho obsahu, chytré playlisty, inteligentní doporučování obsahu a také velmi vysokou kvalitu zvukové stopy. Právě na poslední věc čekáme velmi dlouho a ostatně se dlouhou dobu spekuluje o příchodu takové možnosti, byť třeba za vyšší cenu. Bohužel si na to budeme muset počkat, jelikož chatování asi mělo přednost.
Spotify zdražuje předplatné Premium ve světě i v Česku
Spotify a chat
Už dnes se nabízí hodně komunikačních platforem, a to včetně RCS, náhrady za SMS a MMS. Ve Spotify si asi řekli, že další možnost komunikace neuškodí a přináší do Spotify možnost chatování mezi uživateli.
Je zde ale jeden menší problém, nebo možná bezpečnostní vychytávka. Nemůžete jen tak někomu napsat. Abyste někomu poslali žádost o komunikaci, tak musíte mít něco společného, tedy spolupráce na playlistu nebo něco podobného, případně mít plán pro dva nebo pro rodinu. Pokud vás s nějakým uživatelem nic nespojuje, nepropojíte se.
Jak je vidět, na zprávy se dá reagovat pomocí emoji a hlavně je to o sdílení hudby, byť novinka zvládne běžnou komunikaci. Spotify uvádí, že je chat šifrovaný, ale nejedná se o typ end-to-end. Firma uvádí, že je to z důvodu kontroly obsahu. I tak je zde systém nahlašování nevhodného obsahu.
Novinka je dostupná pro uživatele starší 16 let. Zatím je k dispozici v Latinské a Jižní Americe, ale v následujících týdnech dojde k rozšíření i do EU.
