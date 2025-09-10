Oppo vypustilo zajímavou novinku A6 Pro

Oppo A6 Pro | Zdroj: Oppo
Aktuální modelová řada A6 u společnosti Oppo se může pochlubit slušně vybaveným přírůstkem, který už v pátek 12. září dorazí do prvních obchodů pod označením A6 Pro. Zařízení bude nepochybně lákat na kvalitní displej, zvýšenou odolnost nebo dlouhou výdrž baterie. Za to všechno si čínský výrobce neřekne nijak závratnou částku.
Bez velkých kompromisů
Do přední části se postavil 6,57palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Otvor nahoře uprostřed vyplňuje 16MPx selfie kamerka. Hardwarovou stránku si pod křídla vzala čipová sada Dimensity 7300 od MediaTeku, kterou kombinují se čtyřmi konfiguracemi pamětí. Přitom nejvyšší varianta potěší 16GB operační pamětí RAM a 512GB interním úložištěm.
O kvalitě zpracování telefonu nejlépe povídají hned čtyři získané certifikace odolnosti – IP66, IP68, IP69, MIL-STD-810H. Zadní strana obsahuje dvojici objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx) či 7 000mAh bateriový článek s podporou technologie rychlého 80W nabíjení.
Ve zbývající výbavě naleznete technologii NFC, snímač otisků prstů pod displejem, systém stereo reproduktorů a infraport. K dispozici budou tři barevné verze (černá, modrá, zlatá) za níže uvedené prodejní ceny.
8+256 GB = cca 5 231 Kč
12+256 GB = cca 5 813 Kč
16+256 GB = cca 6 394 Kč
16+512 GB = cca 7 266 Kč
Zdroje: oppo.com, gizmochina.com, fonearena.com
