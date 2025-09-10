Oppo vypustilo zajímavou novinku A6 Pro

Oppo vypustilo zajímavou novinku A6 Pro
2025-09-10T13:36:26+02:00
• 10. 9. 2025#Android #Smartphony

Oppo A6 Pro | Zdroj: Oppo

Aktuální modelová řada A6 u společnosti Oppo se může pochlubit slušně vybaveným přírůstkem, který už v pátek 12. září dorazí do prvních obchodů pod označením A6 Pro. Zařízení bude nepochybně lákat na kvalitní displej, zvýšenou odolnost nebo dlouhou výdrž baterie. Za to všechno si čínský výrobce neřekne nijak závratnou částku.

Bez velkých kompromisů

Do přední části se postavil 6,57palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Otvor nahoře uprostřed vyplňuje 16MPx selfie kamerka. Hardwarovou stránku si pod křídla vzala čipová sada Dimensity 7300 od MediaTeku, kterou kombinují se čtyřmi konfiguracemi pamětí. Přitom nejvyšší varianta potěší 16GB operační pamětí RAM a 512GB interním úložištěm.

oppo a6 pro 2 1304x1120x oppo a6 pro 1 1304x1120x

Oppo A6 Pro | Zdroj: Oppo

O kvalitě zpracování telefonu nejlépe povídají hned čtyři získané certifikace odolnosti – IP66, IP68, IP69, MIL-STD-810H. Zadní strana obsahuje dvojici objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx) či 7 000mAh bateriový článek s podporou technologie rychlého 80W nabíjení.

Ve zbývající výbavě naleznete technologii NFC, snímač otisků prstů pod displejem, systém stereo reproduktorů a infraport. K dispozici budou tři barevné verze (černá, modrá, zlatá) za níže uvedené prodejní ceny.

8+256 GB = cca 5 231 Kč
12+256 GB = cca 5 813 Kč
16+256 GB = cca 6 394 Kč
16+512 GB = cca 7 266 Kč

Zdroje: oppo.com, gizmochina.com, fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat