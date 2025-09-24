Niceboy ONE Ultra přichází s placením a sledováním aktivit

Zdroj: Niceboy
Už jste si u nás mohli přečíst i chytrém prstenu od Niceboy. Spíše se jednalo o prsten jen pro placení, ale dnes zde máme pokročilejší verzi, která přidává i chytré funkce. Novinka se jmenuje Niceboy ONE Ultra.
„Zájem o technologie, které mají potenciál měnit naše životy a zdraví k lepšímu, dlouhodobě roste. Chceme vytvářet řešení, která zjednodušují každodenní život a zároveň dobře vypadají. Niceboy ONE Ultra je v tomto směru revolucí, která posouvá hranice smart gadgetů. Prsten jsme navrhli jako každodenního pomocníka pro lidi, kteří chtějí žít vědoměji, zdravěji a pohodlněji ve všech sférách života. Jsme hrdí, že jako první na světě jsme vytvořili Smart Ring, který umí i platit,“ dodává Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy.
Niceboy ONE Ultra
Novinka nabízí stejně jako předchůdce možnost placení skrze službu Niceboy Pay, ale tentokrát zde máme i funkce na sledování aktivit. V podstatě prsten povýšil do vyšší kategorie.
Co se týče základních funkcí, nabízí se měření kvality spánku, kde se pracuje s informacemi o tepu, okysličení krve a zaznamenává i REM spánek. Součástí vyhodnocení jsou i další metriky. Samotný prsten nabízí přes 150 sportovních režimů, takže lze sledovat své výkony. Na jedno nabití dle výrobce vydrží sedm dnů. Následně stačí napojit do nabíjecí krabičky.
„Při vývoji Niceboy ONE Ultra jsme nachodili nespočet kroků, testovali jsme ho ve fitku i v bazénu, a porovnávali ho s konkurencí, aby vznikl ten nejlepší produkt se skvělým poměrem ceny a výkonu,“ říká Jiří Svoboda, produktový ředitel Niceboy a dodává: „Na jedno nabití vydrží až sedm dní, přičemž platební funkce zůstává aktivní i po vybití. Nabíjení probíhá přes speciální nabíjecí box, který je součástí balení.“
Niceboy ONE Ultra má nastavenou cenu na 3 999 Kč a již nyní je dostupný skrze speciální stránku niceboyoneultra.cz. Co se týče placení, tak do 31. prosince je podporována výhradně banka mBank, pak dojde k rozšíření na ostatní.
Zdroj: Tisková zpráva
