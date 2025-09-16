Xiaomi 16 nebude, rovnou se těšte na Xiaomi 17, nabídne i sekundární displej

Zdroj: Xiaomi
Aktuální top model od Xiaomi nese číslovku 15 (recenze), tedy je zde ještě Xiaomi 15s Pro a již brzy dojde na uvedení Xiaomi 15T. Že čínské společnosti vynechávají číslo 4 kvůli pověrčivosti, je známé, ale Xiaomi nyní vynechá číslo 16. Tentokrát ale nejde o pověrčivost, spíš pragmatický postup ve značení. Ostatně nejnovější mobily od Applu nesou číslo 17. Již tento měsíc dojde na uvedení nových top modelů, přičemž sám zástupce společnosti uvedl, že se bude jednat o smartphony Xiaomi 17, 17 Pro a 17 Pro Max.
Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max
Už nyní samotné označení jasně nasvědčuje, že Xiaomi chce minimálně na domácí půdě vypálit Applu rybník. Co se týče uvedení novinek, tak budou dostupné na čínském trhu, zatímco zbytek světa si bude muset několik měsíců počkat. Teoreticky by novinky mohly zamířit na evropský trh někdy na přelomu roku.
Xiaomi ale neprozradilo jen názvy, tedy jejich změnu, ale máme zde i oficiální video, kde ukazuje design. Jak můžete vidět, tak mobil dostane na zadní straně další displej, který bude v samotném fotomodulu. Zřejmě se nabídnou i notifikace a nejen hodiny. Asi budou k dispozici i nějako miniaplikace.
V tuto chvíli to vypadá, že minimálně verze Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max budou mít sekundární panel. Jestli ho dostane i Xiaomi 17, tedy základní mobil, to ještě nevíme. Zástupce společnosti ještě uvedl, že tyto novinky budou mít jako první Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nástupce současného Snapdragonu 8 Elite, což je vlastně čtvrtá generace.
Kdy novinka zavítají na náš trh, není jisté, ale můžeme předpokládat, že dojde na několik změn ve specifikacích. I tak se asi připravte na několikaměsíční čekání.
