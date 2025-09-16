První únik přibližuje Moto G 2026 a G Play 2026

První únik přibližuje Moto G 2026 a G Play 2026
2025-09-16T16:00:26+02:00
• 16. 9. 2025#Android #Smartphony

Motorola Moto G 2026 a Moto G Play 2026 | Zdroj: Android Headlines

Pod značkou Motorola můžeme v následujících týdnech vyhlížet dva nové mobilní přírůstky nesoucí název Moto G 2026 a Moto G Play 2026. Poslední únik odhaluje jejich konečnou podobu, přičemž nechybí ani většina klíčových prvků ze seznamu výbavy. V obou případech je výrobce bude brát za základní zástupce s nízkou prodejní cenou.

Jako vejce vejci

Model Moto G 2026 má získat 6,7palcový displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, pod kterým poběží čipset Dimensity 6300. U 4GB paměti RAM se ukáže rozšíření díky virtualizaci, zatímco 128GB úložiště rozšíříte microSD kartou. Baterie o velikosti 5 200 mAh nabídne technologii rychlého 30W nabíjení.

Vpředu se ještě ukáže slušná 32MPx selfie kamerka. Zařízení do zad dostane hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Pozornosti neunikne ani operační systém Android 16, zvýšená odolnost konstrukce, reproduktory s funkcí Dolby Atmos a Hi-Res Audio.

Moto G 2026 1279x1920x Moto G 2026 2 1920x1279x

Motorola Moto G 2026 | Zdroj: Android Headlines

Druhý přírůstek v podobě Moto G Play 2026 obdrží totožný displej, procesor nebo článek baterie. Ovšem klesne kapacita interního úložiště (64 GB) a rychlost nabíjení (18 W). Dále lze pokračovat horší 8MPx selfie kamerkou či hlavním 32MPx objektivem vzadu. Ostatní vlastnosti telefon opět přebírá od výše zmíněného.

Obě novinky dostanou záda potažená umělou kůží a budou odlišeny barevným provedením. Moto G 2026 pořídíte v barvě Pantone Cattleya Orchid, kdežto Moto G Play 2026 nabídnou v provedení Pantone Tapestry. Bližší podrobnosti nejspíš vyjdou už v nejbližších dnech.

Moto G Play 2026 1279x1920x Moto G Play 2026 2 1920x1279x

Motorola Moto G Play 2026 | Zdroj: Android Headlines

Zdroje: androidheadlines.com, gizmochina.com, gsmarena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

