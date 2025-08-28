Spotify a Youtube Music testují nový vzhled pro Android Auto

Spotify a Youtube Music testují nový vzhled pro Android Auto
2025-08-28T22:00:46+02:00
28. 8. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Android Auto je tak trochu zvláštní typ softwaru, zejména co se týče aktualizací. Ty jsou poměrně časté, ale zpravidla neobsahují nějaké výrazné novinky. Spíše slouží jako příprava na zavedení změn, které následně Google aktivuje vzdáleně ze stran serverů. Jsou tedy nachystané novinky, jen se čeká na povel. I díky tomu se můžeme předběžně podívat na změny kolem přehrávání médií.

Nový přehrávač

Google relativně nedávno oznámil změny kolem samotného přehrávače v Android Auto, na což se nyní chystají vývojáři. Webu Android Authority se podařilo aktivovat patřičné části kódu, takže se můžeme podívat, jak bude vypadat zanedlouho Youtube Music a Spotify. Změny se ale nedotknou jen těchto aplikací, budou dostupné i pro další.

Spotify on Android Auto using the new Templated Media UI 3 1536w 691hjpg 1536x691x Spotify on Android Auto using the new Templated Media UI 4 1536w 691hjpg 1536x691x

Zdroj: androidauthority

Došlo ke změně rozložení tlačítek, přičemž hlavní, pro přehrávání a pozastavení, je nyní v dolním levém rohu, díky čemuž je dostupnější pro řidiče, pakliže chtějí média ovládat přímo na displeji. Na pravé straně se pak nachází méně často používaná tlačítka včetně obrázku písničky, alba nebo podcastu.

Spotify on Android Auto using the new Templated Media UI 2 1536w 691hjpg 1536x691x Spotify on Android Auto using the new Templated Media UI 1 1536w 691hjpg 1536x691x

Zdroj: androidauthority

Jak je ale vidět, tak ovládací prvky se liší mezi jednotlivými aplikacemi, ale některé jsou společné pro všechny. Vývojáři mají tedy trochu volné ruce, co vlastně chtějí nabídnout uživatelům.

YouTube Music on Android Auto using the new Templated Media UI 2 1536w 691hjpg 1536x691x YouTube Music on Android Auto using the new Templated Media UI 1 1536w 691hjpg 1536x691x

Zdroj: androidauthority

Všimněte si ale také grafických změn, zejména barev. Ty jsou nyní přejímány, zřejmě na základě obrázku. Kdy se nový přehrávač objeví u uživatelů, není známo, ale již nyní se vše testuje.

Zdroj: androidauthority.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

