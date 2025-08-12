Vivo V60 sice zapadne do střední třídy, ale některé specifikace jsou velmi dobré

Vivo V60 sice zapadne do střední třídy, ale některé specifikace jsou velmi dobré
2025-08-12T11:40:40+02:00
Zdroj: Vivo

Vivo představuje jeden mobil za druhým, byť tedy v poslední době jsme se dočkali spíše základních kousků. Tentokrát zde máme Vivo V60, což je mobil střední třídy s velmi zajímavou výbavou.

Co víc chtít?

Pokud jde o specifikace, tak pokud si odmyslíte bezdrátové nabíjení, tak by některé vlastnosti mohl závidět i kdejaký top model od konkurence. Například baterie má kapacitu 6500 mAh s podporou 90W nabíjení. V případě odolnosti se nabízí certifikace IP69, takže odolá i většímu tlaku a teplotě.

vivo V60 1024x751 1024x751x

Zdroj: Vivo

I fotografická výbava vypadá zajímavě, tedy až na ultra širokoúhlý snímač, který má jen 8 MPx. Ostatní mají po 50 MPx a hlavní a teleobjektiv mají i optickou stabilizaci obrazu. O výkon se zde stará Snapdragon 7 Gen 4, který není nějaké slabé ořezávátko. Vivo ale šetřilo na operačních pamětech a úložišti.

Vivo V60 má nastavenou cenu u základní modelu v přepočtu přibližně na 8 900 Kč, což není špatná cena na takovou výbavu. Otázka je, kdy zamíří na český trh a jak moc se změní samotná cena. Rozhodně se ale jedná o slušně vybavený mobil, který má co nabídnout.

Specifikace Vivo V60

  • displej: 6,77 palců, 2392 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 5000 nitů, Diamond Shield Glass
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
  • 8/12/16 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Android 15 + Funtouch OS 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 8 MPx, 120°
      • 50 MPx, 3x zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • USB Type-C audio, stereo
  • IP68 + IP69
  • 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 163,53 × 76,96 × 7,53 mm; 192 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 90W

Zdroj: fonearena.com

