Vivo V60 sice zapadne do střední třídy, ale některé specifikace jsou velmi dobré

Zdroj: Vivo
Vivo představuje jeden mobil za druhým, byť tedy v poslední době jsme se dočkali spíše základních kousků. Tentokrát zde máme Vivo V60, což je mobil střední třídy s velmi zajímavou výbavou.
Vivo Y400 5G je odolnější novinka ve střední třídě
Co víc chtít?
Pokud jde o specifikace, tak pokud si odmyslíte bezdrátové nabíjení, tak by některé vlastnosti mohl závidět i kdejaký top model od konkurence. Například baterie má kapacitu 6500 mAh s podporou 90W nabíjení. V případě odolnosti se nabízí certifikace IP69, takže odolá i většímu tlaku a teplotě.
I fotografická výbava vypadá zajímavě, tedy až na ultra širokoúhlý snímač, který má jen 8 MPx. Ostatní mají po 50 MPx a hlavní a teleobjektiv mají i optickou stabilizaci obrazu. O výkon se zde stará Snapdragon 7 Gen 4, který není nějaké slabé ořezávátko. Vivo ale šetřilo na operačních pamětech a úložišti.
Vivo V60 má nastavenou cenu u základní modelu v přepočtu přibližně na 8 900 Kč, což není špatná cena na takovou výbavu. Otázka je, kdy zamíří na český trh a jak moc se změní samotná cena. Rozhodně se ale jedná o slušně vybavený mobil, který má co nabídnout.
Specifikace Vivo V60
- displej: 6,77 palců, 2392 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 5000 nitů, Diamond Shield Glass
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- 8/12/16 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
- Dual SIM (nano + nano)
- Android 15 + Funtouch OS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 8 MPx, 120°
- 50 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0, NFC
- rozměry: 163,53 × 76,96 × 7,53 mm; 192 gramů
- baterie: 6500 mAh + 90W
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Infinix GT 30 5G+ láká na herní vlastnosti a diody
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře