BOE představuje nový IPS LCD displej: 6,74″, 144Hz a jas až 1 500 nitů
2025-09-26T20:00:58+02:00
• 26. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Digitimes

Společnost BOE, jeden z největších výrobců displejů na světě, uvádí na trh nový panel ADS Pro (IPS LCD) určený pro chytré telefony. Nabízí vysokou obnovovací frekvenci, špičkový jas a nižší spotřebu energie – a to i v levnějších telefonech.

Nové LCD displeje od BOE: ostrý obraz s vysokým rozlišením

Nový displej od BOE má úhlopříčku 6,74 palce a rozlišení 2 720 × 1 224 pixelů. To odpovídá jemnosti přibližně 443 ppi. Díky tomu nabídne velmi detailní obraz, vhodný jak pro běžné používání, tak pro hraní her či sledování videa ve vysoké kvalitě.

boe dsiplay 1080x569x

Zdroj: GSM Arena

Panel podporuje variabilní obnovovací frekvenci v krocích: 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz a 120 Hz nebo až 144 Hz u vyšších verzí. To znamená plynulejší animace a lepší herní zážitek, aniž by to mělo zásadní dopad na výdrž baterie. BOE uvádí, že celý displej dosahuje maximálního jasu 1 500 nitů. To je hodnota, která ještě donedávna patřila do kategorie prémiových OLED panelů. Díky tomu zůstane obraz dobře čitelný i na přímém slunci.

Úspora energie o 20 %

Kromě špičkových parametrů přichází nová technologie také s nižší spotřebou energie – zhruba o 20 % oproti srovnatelným panelům. To je významné hlavně u levnějších telefonů, kde výrobci často šetří na velikosti baterie.

Podle BOE se nové panely ADS Pro začnou objevovat už brzy v telefonech s cenou pod 150 eur (cca 3 600 Kč). To znamená, že i uživatelé levnějších smartphonů získají výhody jako vysoký jas, rychlou obnovovací frekvenci a úspornější provoz.

Zdroj: gsmarena.com

