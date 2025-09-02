Tesla představila Model Y Performance

Zdroj: Tesla
Kalifornská automobilka Tesla konečně představila dlouho očekávanou vrcholnou verzi modernizovaného Modelu Y. Ta nabízí šílený výkon v kombinaci s nečekaně dlouhým dojezdem. Co všechno je nové a kolik stojí Model Y Performance?
Model Y Performance znovu vyráží dech
Modernizovaný Model Y představila kalifornská automobilka již v lednu. Jeho variantu Long Range AWD jsme pak dokonce i podrobili pořádnému testu. Již tradičně jsme si ale na očekávanou sportovní verzi museli počkat. Ta je však nyní konečně tady.
Nový Model Y Performance láká na výkon 460 koní, zrychlení z nuly na sto za 3,5 sekundy a dojezd až 580 kilometrů, za který vděčí nové baterii. Maximální rychlost vozu je omezena na 250 km/h a kombinovaná spotřeba má dle Tesly dosahovat na 16,2 kWh/100 km.
Sportovní verze „ypsilonka“ se vyrábí v Gigafactory v Berlíně, a tak mají zákazníci na starém kontinentu přednost před zbytkem světa. Cena vozu u nás startuje již na 1 550 400 korunách českých. První objednané vozy by pak podle aktuálních informací měly být předány ještě v průběhu září.
Vzhled vozu je agresivnější. Přední nárazník dostal ostřejší linie i zvětšený aerodynamický průduch. Nechybí ani nová 21palcová kola Arachnid 2.0 s červenými brzdovými třmeny a nízkoprofilovými pneumatikami. Vzadu nechybí výraznější difuzor, karbonový spoiler ani odznáček Performance.
Vůz je však sportovně laděn i v interiéru. Samozřejmostí jsou sportovní sedačky vpředu i karbonové detaily. Novinkou je pak větší 16palcový QHD displej s ještě lepším rozlišením. Pokud se na Model Y Performance chcete podívat sami, již nyní je k vidění v showroomu Tesly v Čestlicích.
