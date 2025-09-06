TCL ukázalo 7,2palcový telefon s matným černobílým displejem, model NXT Paper 60 Ultra

TCL NXT PAPER 60 Ultra; zdroj: Dotekománie
Společnost TCL sice nepatří na českém trhu mezi tahouny na poli mobilních telefonů, ale to neznamená, že by produkovalo nezajímavé telefony. Nový model TCL NXT Paper 60 Ultra se totiž rozhodně snaží zaujmout, a to jak svou velikostí, tak matným displejem s černobílým režimem s podporou stylusu. Jaký je a kolik tento model bude stát?
TCL NXT PAPER 60 Ultra
Jak už jsem zmínil v nadpisu, tenhle telefon není žádný drobeček a s úhlopříčkou 7,2 palce by ještě před lety patřil mezi tablety. Je opravdu obrovský a do ruky tak nepadne tak dobře. Na svoji velikost mi nepřišel nějak zvlášť těžký.
Nejvíc tento model zaujme asi displejem. Ten má totiž již z výroby matný povrch a technologii NXTPAPER 4.0. Díky tomu se v něm tolik světla neodráží, respektive rozhodně vám to nedělá odlesky. Mimo to se výrobce zaměřil také na ochranu očí a displej by měl tak například méně blikat a méně emitovat modré světlo.
Na pravém boku se pak nachází přepínač NXT Paper Key, kterým displej přepnete do černobílého zobrazení. A to pak spolu s matným provedením vypadá jak čtečka knih. Ostatně si myslím, že se na to novinka skvěle hodí.
Potěší také podpora stylusu, která se dnes už jen tak nevidí a to zejména vzhledem k příznivé cenovce. Stylus ale není součástí těla a ani balení. Není ale všechno zlato, co se třpytí. Nevýhodou použitého IPS LCD panelu je nižší maximální jas, a to 850 nitů.
K dispozici jsou dvě barevná provedení Lunar White a Nebula Black. První trochu připomíná mramor, druhé se pak poměrně dost blyští na světlu. Kvalita zpracování působila zprvu dobře. Mírné zklamání může mít potenciální kupec z faktu, že tělo je provedeno z plastu, nikoliv hliníku či jiného kovu.
Baterie dostala do vínku 5200 mAh, přičemž k dispozici je 33W drátové nabíjení. Hnacím motorem je procesor Dimensity 7400.
Na zádech máme celkem tři fotoaparáty, přičemž tu je dokonce teleobjektiv s trojnásobným přiblížením o rozlišení 50 MPx. Stejné rozlišení nabízí také hlavní snímač, ten ultra širokoúhlý má pak jen 8 MPx.
Cenovka se má pohybovat kolem 500 EUR, v přepočtu tedy něco nad 12 tisíc korun. A to za takto velký telefon vůbec není špatná nabídka.
Video dojmy
